مواصفات OnePlus 15T .. كاميرا بيريسكوب مطوَّرة وتصميم نحيف ببطارية أكبر

كشفت تقارير تقنية أن شركة وان بلس تستعد لطرح هاتفها الجديد OnePlus 15T كنسخة «فلاجشيب مدمجة» مع تركيز واضح على ترقية الكاميرا مقارنة بالجيل السابق.

أوضحت منصة Notebookcheck أن مسؤولًا في وان بلس أكد عبر منشور على Weibo أن الهاتف سيأتي بعدسة تيليفوتو من نوع LUMO تعمل بتقنية البيريسكوب، مع تحسينات في العتاد وخوارزميات التصوير وضبط الألوان، بهدف تقديم صور أوضح للأجسام البعيدة وصور بورتريه أكثر تفصيلاً.​

مستشعرات 50 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

أشارت تسريبات منشورة على GSMArena ومنصات أخرى إلى أن OnePlus 15T سيحمل مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل من سوني من فئة Lytia 700، إلى جانب عدسة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Samsung ISOCELL JN5، مع حديث عن احتمال وجود مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل في بعض النماذج بحسب التسريبات المتضاربة.

أكدت هذه التسريبات أن الهاتف متوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهو معالج كوالكوم الأحدث للفئة العليا، ما يضع 15T ضمن أقوى هواتف أندرويد من حيث الأداء، مع دعم ألعاب ثقيلة وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة في معالجة الصور والفيديو.

شاشة مدمجة بحواف نحيفة جدًا وتجربة عرض سلسة

أوضحت تقارير مسربة أن OnePlus 15T سيأتي بشاشة AMOLED مسطحة مقاس يقارب 6.3 بوصة بدقة 1.5K، مع حواف فائقة النحافة على الجوانب الأربعة، يُعتقد أن قياسها أقل من 2 ملم، ما يمنح الهاتف مظهرًا قريبًا من الشاشة الكاملة في جسم مدمج.

أشارت هذه المصادر إلى أن الشاشة تدعم معدل تحديث عالٍ يصل إلى 165 هرتز في بعض التسريبات، مع سطوع مرتفع واستجابة لمس سريعة وتحسينات في عرض المحتوى عالي المدى الديناميكي HDR، إلى جانب مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفل الشاشة لسرعة استجابة أعلى مقارنة بالمستشعرات البصرية التقليدية.​

تصميم نحيف مع بطارية كبيرة وتبريد محسَّن

أكدت Notebookcheck أن مسؤول وان بلس ألمح إلى أن OnePlus 15T سيحصل على بطارية أكبر ونظام تبريد مطوَّر مقارنة بسابقه، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سُمك الهاتف في نطاق «مسيطر عليه» بحيث يظل خفيفًا ونحيفًا دون بروز كبير للكاميرات.​

أوضحت تسريبات أخرى أن سعة البطارية قد تصل إلى نحو 7000 ملّي أمبير، وهي من أعلى السعات في فئة الهواتف المدمجة، مع دعم شحن سلكي سريع قد يصل إلى 100 وات أو أكثر، مع الحديث عن دعم الشحن اللاسلكي لأول مرة في سلسلة T ودعم إكسسوارات مغناطيسية على طريقة MagSafe.​​

إطلاق متوقَّع في النصف الأول من 2026

أشارت تقارير متخصصة إلى أن وان بلس تجهّز لإطلاق OnePlus 15T عالميًا في النصف الأول من 2026 كترقية في منتصف دورة سلسلة 15، مع تسويق الهاتف كخيار «فلاجشيب مدمج» لعشاق الشاشات الصغيرة نسبيًا الذين لا يريدون التنازل عن المواصفات العليا.​​

أكدت هذه التقارير أن الهاتف سيواجه منافسة مباشرة من هواتف مثل Honor Magic 8 Mini وOppo Find X9s وiQOO 15 Mini في فئة الهواتف المدمجة الرائدة، مع اعتماد وان بلس على مزيج من كاميرا بيريسكوب مطوَّرة، وبطارية كبيرة، وتصميم نحيف بحواف شبه منعدمة لجذب هذه الفئة من المستخدمين.