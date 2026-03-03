قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير إيرانية: اختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده الراحل
بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
ترامب : بإمكاننا استخدام القواعد الإسبانية ضد إيران دون إذن مدريد
وزير خارجية باكستان لـ إيران : مراعاة الاتفاق الدفاعي مع السعودية ضروري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات OnePlus 15T .. كاميرا بيريسكوب مطوَّرة وتصميم نحيف ببطارية أكبر

مواصفات OnePlus 15T
مواصفات OnePlus 15T
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية أن شركة وان بلس تستعد لطرح هاتفها الجديد OnePlus 15T كنسخة «فلاجشيب مدمجة» مع تركيز واضح على ترقية الكاميرا مقارنة بالجيل السابق.

أوضحت منصة Notebookcheck أن مسؤولًا في وان بلس أكد عبر منشور على Weibo أن الهاتف سيأتي بعدسة تيليفوتو من نوع LUMO تعمل بتقنية البيريسكوب، مع تحسينات في العتاد وخوارزميات التصوير وضبط الألوان، بهدف تقديم صور أوضح للأجسام البعيدة وصور بورتريه أكثر تفصيلاً.​

مستشعرات 50 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

أشارت تسريبات منشورة على GSMArena ومنصات أخرى إلى أن OnePlus 15T سيحمل مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل من سوني من فئة Lytia 700، إلى جانب عدسة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Samsung ISOCELL JN5، مع حديث عن احتمال وجود مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل في بعض النماذج بحسب التسريبات المتضاربة.

أكدت هذه التسريبات أن الهاتف متوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهو معالج كوالكوم الأحدث للفئة العليا، ما يضع 15T ضمن أقوى هواتف أندرويد من حيث الأداء، مع دعم ألعاب ثقيلة وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة في معالجة الصور والفيديو.

شاشة مدمجة بحواف نحيفة جدًا وتجربة عرض سلسة

أوضحت تقارير مسربة أن OnePlus 15T سيأتي بشاشة AMOLED مسطحة مقاس يقارب 6.3 بوصة بدقة 1.5K، مع حواف فائقة النحافة على الجوانب الأربعة، يُعتقد أن قياسها أقل من 2 ملم، ما يمنح الهاتف مظهرًا قريبًا من الشاشة الكاملة في جسم مدمج.

أشارت هذه المصادر إلى أن الشاشة تدعم معدل تحديث عالٍ يصل إلى 165 هرتز في بعض التسريبات، مع سطوع مرتفع واستجابة لمس سريعة وتحسينات في عرض المحتوى عالي المدى الديناميكي HDR، إلى جانب مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفل الشاشة لسرعة استجابة أعلى مقارنة بالمستشعرات البصرية التقليدية.​

تصميم نحيف مع بطارية كبيرة وتبريد محسَّن

أكدت Notebookcheck أن مسؤول وان بلس ألمح إلى أن OnePlus 15T سيحصل على بطارية أكبر ونظام تبريد مطوَّر مقارنة بسابقه، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سُمك الهاتف في نطاق «مسيطر عليه» بحيث يظل خفيفًا ونحيفًا دون بروز كبير للكاميرات.​

أوضحت تسريبات أخرى أن سعة البطارية قد تصل إلى نحو 7000 ملّي أمبير، وهي من أعلى السعات في فئة الهواتف المدمجة، مع دعم شحن سلكي سريع قد يصل إلى 100 وات أو أكثر، مع الحديث عن دعم الشحن اللاسلكي لأول مرة في سلسلة T ودعم إكسسوارات مغناطيسية على طريقة MagSafe.​​

إطلاق متوقَّع في النصف الأول من 2026

أشارت تقارير متخصصة إلى أن وان بلس تجهّز لإطلاق OnePlus 15T عالميًا في النصف الأول من 2026 كترقية في منتصف دورة سلسلة 15، مع تسويق الهاتف كخيار «فلاجشيب مدمج» لعشاق الشاشات الصغيرة نسبيًا الذين لا يريدون التنازل عن المواصفات العليا.​​

أكدت هذه التقارير أن الهاتف سيواجه منافسة مباشرة من هواتف مثل Honor Magic 8 Mini وOppo Find X9s وiQOO 15 Mini في فئة الهواتف المدمجة الرائدة، مع اعتماد وان بلس على مزيج من كاميرا بيريسكوب مطوَّرة، وبطارية كبيرة، وتصميم نحيف بحواف شبه منعدمة لجذب هذه الفئة من المستخدمين.

مواصفات OnePlus 15T OnePlus 15T OnePlus فلاجشيب LUMO

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

حياة كريمة تتعهد بتوزيع 30 ألف وجبة غذائية على مدار شهر رمضان في بني سويف

جانب من الحدث

عقب مشاركتها الإفطار الرمضاني..محافظ الوادي الجديد تلتقي المواطنين في لقاء جماهيري بمركز شباب الشيخ والي

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم بنما بها 58200 طن قمح

بالصور

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد