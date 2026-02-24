هاتف رائد ببطارية ضخمة.. إليك أهم مواصفات OnePlus 15T قبل إنطلاقه

بدأت شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية بالترويج لهواتفها القادمة، مثل Oppo Find N6 وHonor Magic V6. وأشارت التسريبات إلى وصول هاتف OnePlus 15T، واصفًا إياه بأنه جهازٌ مُصمّمٌ للمستخدمين الذين يُفضّلون الشاشات الأصغر حجمًا دون التضحية بالأداء.

مواصفات هاتف OnePlus 15T

على الجانب الآخر يعد من المقرر أن يتم إطلاق هاتف OnePlus 15T قريباً، وهو يعد من الهواتف المناسبة لعشاق الشاشات الصغيرة.

تشير التقارير إلى أن الهاتف قد يُطرح في وقت مبكر من شهر مارس، مواصلاً بذلك استراتيجية الشركة لسلسلة T التي تركز على تقديم أجهزة رائدة بتصميم أنيق. ويُقال إن الجهاز يتميز بتصميم صغير الحجم مشابه للطرازات السابقة في السلسلة، بما في ذلك كاميرا صغيرة بتصميم مصفوفة، ولون أبيض مع مظهر موحد تقريبًا.

تشير التسريبات إلى أن هاتف OnePlus 15T قد يأتي بشاشة OLED قياس 6.32 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، مما يوحي بالتركيز على سلاسة العرض وسرعة الاستجابة. من المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية UFS 4.1 تصل إلى 1 تيرابايت. قد يضم الجهاز بطارية كبيرة بسعة 7500 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي، وهو ما يُعدّ ميزة بارزة في هاتف رائد صغير الحجم.

لا تزال تفاصيل الكاميرا غير مؤكدة، وتشير الشائعات إلى مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل أو 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، إلى جانب عدسة تقريب بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا أن يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16، وأن يضم مستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية.

تنتشر شائعات قوية تفيد بأن شركة ون بلس قد بدأت العمل على هاتف ون بلس 15s المخصص للسوق العالمية. من المفترض أن يكون هذا الهاتف مبنياً على أساس هاتف ون بلس 15T. ومن المرجح أن يتميز هاتف 15s بمجموعة كاميرات مختلفة عن تلك الموجودة في هاتف 15T.