قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف رائد ببطارية ضخمة.. إليك أهم مواصفات OnePlus 15T قبل إنطلاقه

هاتف OnePlus 15T
هاتف OnePlus 15T
لمياء الياسين

بدأت شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية بالترويج لهواتفها القادمة، مثل Oppo Find N6 وHonor Magic V6. وأشارت التسريبات إلى وصول هاتف OnePlus 15T، واصفًا إياه بأنه جهازٌ مُصمّمٌ للمستخدمين الذين يُفضّلون الشاشات الأصغر حجمًا دون التضحية بالأداء.

مواصفات هاتف OnePlus 15T 

ميزات هاتف OnePlus 15T 
 

على الجانب الآخر يعد من المقرر أن يتم إطلاق هاتف OnePlus 15T قريباً، وهو يعد من الهواتف المناسبة لعشاق الشاشات الصغيرة.
تشير التقارير إلى أن الهاتف قد يُطرح في وقت مبكر من شهر مارس، مواصلاً بذلك استراتيجية الشركة لسلسلة T التي تركز على تقديم أجهزة رائدة بتصميم أنيق. ويُقال إن الجهاز يتميز بتصميم صغير الحجم مشابه للطرازات السابقة في السلسلة، بما في ذلك كاميرا صغيرة بتصميم مصفوفة، ولون أبيض مع مظهر موحد تقريبًا.

مواصفات هاتف OnePlus 15T 
 

تشير التسريبات إلى أن هاتف OnePlus 15T قد يأتي بشاشة OLED قياس 6.32 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، مما يوحي بالتركيز على سلاسة العرض وسرعة الاستجابة. من المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية UFS 4.1 تصل إلى 1 تيرابايت. قد يضم الجهاز بطارية كبيرة بسعة 7500 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي، وهو ما يُعدّ ميزة بارزة في هاتف رائد صغير الحجم.

لا تزال تفاصيل الكاميرا غير مؤكدة، وتشير الشائعات إلى مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل أو 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، إلى جانب عدسة تقريب بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا أن يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16، وأن يضم مستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية.
تنتشر شائعات قوية تفيد بأن شركة ون بلس قد بدأت العمل على هاتف ون بلس 15s المخصص للسوق العالمية. من المفترض أن يكون هذا الهاتف مبنياً على أساس هاتف ون بلس 15T. ومن المرجح أن يتميز هاتف 15s بمجموعة كاميرات مختلفة عن تلك الموجودة في هاتف 15T.

هاتف iPhone 18 Pro آيفون 18 برو هاتف آيفون القابل للطي هاتف OnePlus 15T الهواتف الذكية Oppo Find N6 Honor Magic V6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

بالصور

مجلس أمناء العاشر من رمضان وجهاز المدينة ينظمان معرض «مكافحة الغلاء»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات
سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات
سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد