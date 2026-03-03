قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما أو قيمته مالاً ويراعي مصلحة الفقير
سفير مصر ببيروت: العمل الدبلوماسي الملاذ الوحيد لحماية استقرار لبنان والحفاظ على سيادته
وزير الزراعة: نستهدف رفع كميات توريد القمح هذا العام لـ5 ملايين طن
وزير التعليم يوجه بتوفير سبورات ذكية لمدرسة مستشفى 57357
البحرين: تدمير 73 صاروخًا و91 طائرة مسيرة إيرانية معادية
بعد برشلونة.. أتلتيكو مدريد يستهدف ضم مرموش الصيف المقبل لتدعيم الهجوم
وزير التعليم يزور مستشفى57357 لعلاج سرطان الأطفال..ويؤكد: أبطال يعالجون أبطال
توقف تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي
غضب أمريكي بعد اعتراف "روبيو".. إسرائيل دفعت واشنطن إلى الحرب مع إيران
الكاف يخطط لإقالة رئيس الهيئات القضائية بعد جدل قرارات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال
الدفاع الإماراتية: نمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا للتصدي للتهديدات ولن نقبل المساس بأمن الدولة
الدفع بـ 26 سيارة إسعاف.. إصابة 34 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالإسماعيلية| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف رائد بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات OnePlus 15T قبل انطلاقه

هاتف OnePlus 15T
هاتف OnePlus 15T
لمياء الياسين

يستعد هاتف OnePlus 15T الرائد صغير الحجم للإطلاق هذا الشهر في الصين. وقبل إطلاقه، شارك لي جي، رئيس شركة OnePlus في الصين ، أول صورة حقيقية للجهاز، مُبرزًا الحواف فائقة النحافة التي من المتوقع أن يتميز بها الهاتف.

هاتف OnePlus 15T 
 

يظهر هاتف OnePlus 15T على اليسار، بينما يظهر هاتف Apple iPhone 17 Pro على اليمين. صرّح المسؤول التنفيذي بأن هاتف 15T سيتميز بحواف هي الأضيق بصريًا بين الهواتف المدمجة. وألمح إلى أن سمك الحواف يبلغ حوالي 1.xx ملم دون الكشف عن الرقم الدقيق. وللمقارنة، يُقال إن حواف هاتف iPhone 17 Pro يبلغ سمكها 1.44 ملم.
وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بفضل نظام تغليف جديد كليًا على مستوى الرقاقة، وسلسلة من تقنيات تغليف الشاشات الرائدة التي طورتها الشركة داخليًا. وأكد المسؤول التنفيذي نفسه أمس أن هاتف 15T سيحتوي على كاميرا تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب، وسيتمتع بعمر بطارية محسّن .

مواصفات هاتف OnePlus 15T 
 

مواصفات هاتف OnePlus 15T 

تشير التقارير إلى أن هاتف OnePlus 15T قد يأتي بشاشة OLED قياس 6.32 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يتضمن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

قد يشتمل نظام الكاميرا الخلفية إما على مستشعر سامسونج HP5 رئيسي بدقة 200 ميجابكسل أو كاميرا سوني IMX906 رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بكاميرا سامسونج JN5 المقربة المقربة بدقة 50 ميجابكسل . ومن غير المرجح أن يحتوي الجهاز على كاميرا فائقة الاتساع.
من المتوقع أن يعمل هاتف 15T بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وأن يحتوي على بطارية بسعة 7500 مللي أمبير تقريبًا. كما يُحتمل أن يدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن الجهاز زرًا إضافيًا (+) وهيكلًا مقاومًا للغبار والماء بمعيار IP68/69.

هاتف OnePlus 15T شركة OnePlus هاتف 15T هاتف iPhone 17 Pro الجيل الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط

صورة أرشيفية

بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار

الاهلي والزمالك

محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي

أرامكو

أرامكو تبلغ مشترين للنفط بتحميل الشحنات من ميناء ينبع على البحر الأحمر

المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية

الدفاع الإماراتية: لم ولن نقبل أي انتهاك لسيادة وسلامة أراضينا

بالصور

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها

تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد