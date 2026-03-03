هاتف رائد بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات OnePlus 15T قبل انطلاقه

يستعد هاتف OnePlus 15T الرائد صغير الحجم للإطلاق هذا الشهر في الصين. وقبل إطلاقه، شارك لي جي، رئيس شركة OnePlus في الصين ، أول صورة حقيقية للجهاز، مُبرزًا الحواف فائقة النحافة التي من المتوقع أن يتميز بها الهاتف.

يظهر هاتف OnePlus 15T على اليسار، بينما يظهر هاتف Apple iPhone 17 Pro على اليمين. صرّح المسؤول التنفيذي بأن هاتف 15T سيتميز بحواف هي الأضيق بصريًا بين الهواتف المدمجة. وألمح إلى أن سمك الحواف يبلغ حوالي 1.xx ملم دون الكشف عن الرقم الدقيق. وللمقارنة، يُقال إن حواف هاتف iPhone 17 Pro يبلغ سمكها 1.44 ملم.

وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بفضل نظام تغليف جديد كليًا على مستوى الرقاقة، وسلسلة من تقنيات تغليف الشاشات الرائدة التي طورتها الشركة داخليًا. وأكد المسؤول التنفيذي نفسه أمس أن هاتف 15T سيحتوي على كاميرا تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب، وسيتمتع بعمر بطارية محسّن .

مواصفات هاتف OnePlus 15T



تشير التقارير إلى أن هاتف OnePlus 15T قد يأتي بشاشة OLED قياس 6.32 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يتضمن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

قد يشتمل نظام الكاميرا الخلفية إما على مستشعر سامسونج HP5 رئيسي بدقة 200 ميجابكسل أو كاميرا سوني IMX906 رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بكاميرا سامسونج JN5 المقربة المقربة بدقة 50 ميجابكسل . ومن غير المرجح أن يحتوي الجهاز على كاميرا فائقة الاتساع.

من المتوقع أن يعمل هاتف 15T بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وأن يحتوي على بطارية بسعة 7500 مللي أمبير تقريبًا. كما يُحتمل أن يدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن الجهاز زرًا إضافيًا (+) وهيكلًا مقاومًا للغبار والماء بمعيار IP68/69.