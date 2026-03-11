Vivo X300 Ultra.. أول هاتف في العالم بكاميرتين بدقة 200 ميجا بكسل

من المتوقع أن تكشف شركة فيفو النقاب عن هاتف Vivo X300 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر، وتشير التكهنات إلى أن الشركة قد تُطلق أيضًا هاتف Vivo X300 Max بالتزامن معه.

وقد عُرض هاتف X300 Max مؤخرًا في حقيبة عرض سرية خلال مؤتمر MWC 2026.

واليوم، أكد مدير منتجات فيفو، هان بوكسياو، عدم وجود هاتف Vivo X300 Max ، وأن الجهاز سيُطرح تحت اسم Vivo X300s. إليك اهم مواصفاته

مواصفات هاتف Vivo X300s





بحسب موقع Boxiao، ناقشت الشركة داخلياً تسمية الجهاز Vivo X300 Max نظراً لحجم التحسينات التي طرأت عليه. إلا أن Vivo اختارت في النهاية الإبقاء على تسمية "s"، على غرار التحديث السابق لسلسلة X.

يستهدف هاتف Vivo X300s المستخدمين الذين يرغبون في هاتف رائد بشاشة كبيرة دون التنازل عن جودة التصوير. فبينما اتجهت العديد من الهواتف الحديثة التي تركز على التصوير إلى شاشات صغيرة الحجم، يجمع هذا الجهاز بين شاشة أكبر وإمكانيات كاميرا قوية.

يُقال إن حرف "s" يرمز إلى "SuperMax"، مما يُبرز التحسينات في مجالات متعددة، وخاصة الأداء. كما تُشير شركة Vivo إلى أن هاتف X300s سيُطرح جنبًا إلى جنب مع هاتف X300 Ultra، ليُقدّم توازنًا بين قوة التصوير ومواصفات الأجهزة الرائدة.

كشفت شركة Boxiao أن هاتف Vivo X300s سيأتي بشاشة BOE Q10 Plus مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز. وبذلك، سيكون أول جهاز في سلسلة X يدعم هذا المعدل العالي للتحديث، كما يُقال إنه سيدعم تشغيل بعض ألعاب MOBA بمعدل 144 إطارًا في الثانية.



الميزات الرئيسية لهاتف Vivo X300s



من المتوقع أيضًا تحسين أداء الصوت بفضل إضافة مكبرات صوت مزدوجة متناظرة 1115، مشابهة لتلك الموجودة في هاتف iQOO 15. يتضمن النظام مضخمات صوت وخوارزميات مطورة لتوفير مجال صوتي أوسع. وتدّعي شركة Vivo أن الإشارات الصوتية في الألعاب، مثل خطوات الأقدام وإطلاق النار، ستصبح أكثر وضوحًا بشكل ملحوظ، مما يساعد اللاعبين على تحديد المواقع بسهولة أكبر.

سيحتوي الهاتف أيضًا على محرك اهتزاز رباعي الأبعاد كبير مُصمم خصيصًا لتوفير استجابة لمسية أقوى وأكثر دقة. ويُقال إن هذا المحرك يدعم تأثيرات اهتزاز مُحسّنة في أكثر من عشر ألعاب محمولة شهيرة، مما يسمح للمستخدمين بتجربة استجابات لمسية أقوى أثناء اللعب. وأضاف أن هذا سيكون أكبر وأقوى محرك اهتزاز تم تضمينه على الإطلاق في جهاز من سلسلة X.

أكد بوكسياو أيضاً أن الجهاز سيُزود بمستشعر صور من زايس بدقة 200 ميجابكسل. ومع ذلك، لم يكشف عن أي معلومات أخرى متعلقة بالكاميرا.

كشفت تقارير سابقة أن هاتف X300s سيضم كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل ضمن نظام الكاميرا الثلاثية. وسيحتوي على معالج Dimensity 9500 وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير تقريبًا. وقد يدعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط، ويعمل بنظام تشغيل OriginOS 6 المبني على Android 16. كما يُقال إنه يتمتع بهيكل مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/69.