قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيلون ماسك يحذر من خطر عالمي ينتظر ملايين البشر.. ما القصة؟
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك
شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع ساخن بين آرسنال والسيتي على لقب الدوري الإنجليزي

ارسنال والسيتي
ارسنال والسيتي
عبدالحكيم أبو علم

ابتعد فريق ليفربول نسبيا عن الصراع الساخن علي لقب الدوري الإنجليزي والمحتدم بين ارسنال ومانشستر سيتي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب البطولة برصيد 56 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، مع تبقي 13 مرحلة من عمر المسابقة.
ويخوض أرسنال مباراة ليست بالسهلة، حينما يحل ضيفا على برينتفورد، صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة، الذي يقضي فترة جيدة للغاية في مسيرته بالبطولة، عقب فوزه في مباراتيه الأخيرتين خارج ملعبه على أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.
ويأمل أرسنال في البناء على فوزه في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة على ليدز يونايتد وسندرلاند، لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل سعي برينتفورد لاستغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور، خلال اللقاء الذي يقام يوم الخميس المقبل.
وعقب فوز أرسنال على سندرلاند في المرحلة الماضية، لم يبد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق اللندني، اكتراثه بفارق النقاط، الذي يفصله حاليا عن مانشستر سيتي.
من جانبه، يخوض مانشستر سيتي مواجهة صعبة أيضا أمام ضيفه فولهام، صاحب المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعد غد الأربعاء، حيث يخوض الفريق السماوي المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه في اللحظات الأخيرة 2 / 1 على مضيفه ليفربول، أمس الأحد.
وقلب سيتي تأخره صفر / 1 أمام ليفربول على ملعب (آنفيلد)، بعدما رد بهدفين عبر البرتغالي بيرناردو سيلفا والنرويجي إرلينج هالاند، ليحافظ على آماله في المنافسة على اللقب الذي فقده في الموسم الماضي..
ويسعى أستون فيلا، صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة، للعودة إلى طريق الانتصارات، الذي فقده في المرحليتين الماضيتين، خلال لقائه مع ضيفه برايتون، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، بعد غد الأربعاء.
وخسر أستون فيلا أمام برينتفورد، وتعادل مع بورنموث في المرحلتين الماضيتين، وهو ما يجعل فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري مطالبا بمصالحة جماهيره، أمام برايتون، الذي لا يقضي أوقاتا جيدة في البطولة، حيث عجز عن تحقيق أي انتصار منذ فوزه 2 / صفر على ضيفه بيرنلي في الثالث من يناير الماضي.
ومنذ ذلك الحين، سقط برايتون في فخ التعادل خلال 3 لقاءات، فيما تلقى خسارتين في المسابقة.
ويطمع مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع برصيد 44 نقطة، في مواصلة انتفاضته، تحت قيادة مديره الفني الشاب مايكل كاريك، عندما يحل ضيفا على ويستهام يونايتد، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بـ28 نقطة، غدا.
أما ليفربول (حامل اللقب)، فيطمح للتمسك بحظوظه بالتواجد في المركز الرابع بترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عندما يواجه مضيفه سندرلاند، بعد غد.
ويقبع ليفربول في المركز السادس حاليا برصيد 39 نقطة، في وضع لم يكن يتوقعه أكثر جماهيره تشاؤما قبل انطلاق الموسم الحالي، لا سيما في ظل الصفقات الضخمة التي أبرمها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ولا يفصل ليفربول سوى ثلاث نقاط عن سندرلاند، صاحب المركز التاسع، الذي عاد للمسابقة من جديد، قادما من دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، حيث يطمع الفريق الملقب بـ(القطط السوداء) لمواصلة عروضه القوية أمام كبار المسابقة العريقة.

الدوري الإنجليزي كرة قدم فريق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

البحر الأحمر.. ضبط 18 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

معرض صنع في جامعة بنها

غدا.. افتتاح معرض صنع في جامعة بنها

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف

مدير أوقاف بني سويف يلقي محاضرة علمية بمسجد علي بن أبي طالب

بالصور

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد