صراع ساخن بين آرسنال والسيتي على لقب الدوري الإنجليزي

ابتعد فريق ليفربول نسبيا عن الصراع الساخن علي لقب الدوري الإنجليزي والمحتدم بين ارسنال ومانشستر سيتي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب البطولة برصيد 56 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، مع تبقي 13 مرحلة من عمر المسابقة.

ويخوض أرسنال مباراة ليست بالسهلة، حينما يحل ضيفا على برينتفورد، صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة، الذي يقضي فترة جيدة للغاية في مسيرته بالبطولة، عقب فوزه في مباراتيه الأخيرتين خارج ملعبه على أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

ويأمل أرسنال في البناء على فوزه في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة على ليدز يونايتد وسندرلاند، لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل سعي برينتفورد لاستغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور، خلال اللقاء الذي يقام يوم الخميس المقبل.

وعقب فوز أرسنال على سندرلاند في المرحلة الماضية، لم يبد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق اللندني، اكتراثه بفارق النقاط، الذي يفصله حاليا عن مانشستر سيتي.

من جانبه، يخوض مانشستر سيتي مواجهة صعبة أيضا أمام ضيفه فولهام، صاحب المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعد غد الأربعاء، حيث يخوض الفريق السماوي المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه في اللحظات الأخيرة 2 / 1 على مضيفه ليفربول، أمس الأحد.

وقلب سيتي تأخره صفر / 1 أمام ليفربول على ملعب (آنفيلد)، بعدما رد بهدفين عبر البرتغالي بيرناردو سيلفا والنرويجي إرلينج هالاند، ليحافظ على آماله في المنافسة على اللقب الذي فقده في الموسم الماضي..

ويسعى أستون فيلا، صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة، للعودة إلى طريق الانتصارات، الذي فقده في المرحليتين الماضيتين، خلال لقائه مع ضيفه برايتون، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، بعد غد الأربعاء.

وخسر أستون فيلا أمام برينتفورد، وتعادل مع بورنموث في المرحلتين الماضيتين، وهو ما يجعل فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري مطالبا بمصالحة جماهيره، أمام برايتون، الذي لا يقضي أوقاتا جيدة في البطولة، حيث عجز عن تحقيق أي انتصار منذ فوزه 2 / صفر على ضيفه بيرنلي في الثالث من يناير الماضي.

ومنذ ذلك الحين، سقط برايتون في فخ التعادل خلال 3 لقاءات، فيما تلقى خسارتين في المسابقة.

ويطمع مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع برصيد 44 نقطة، في مواصلة انتفاضته، تحت قيادة مديره الفني الشاب مايكل كاريك، عندما يحل ضيفا على ويستهام يونايتد، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بـ28 نقطة، غدا.

أما ليفربول (حامل اللقب)، فيطمح للتمسك بحظوظه بالتواجد في المركز الرابع بترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عندما يواجه مضيفه سندرلاند، بعد غد.

ويقبع ليفربول في المركز السادس حاليا برصيد 39 نقطة، في وضع لم يكن يتوقعه أكثر جماهيره تشاؤما قبل انطلاق الموسم الحالي، لا سيما في ظل الصفقات الضخمة التي أبرمها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولا يفصل ليفربول سوى ثلاث نقاط عن سندرلاند، صاحب المركز التاسع، الذي عاد للمسابقة من جديد، قادما من دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، حيث يطمع الفريق الملقب بـ(القطط السوداء) لمواصلة عروضه القوية أمام كبار المسابقة العريقة.