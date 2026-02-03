التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين آرسنال وتشيلسي

حسم التعادل السلبي الشوط الاول بين ارسنال وتشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الامارات في دور نصف نهائي كأس رابطة الانجليزي.

وأهدر الفريقين العديد من الفرص التي اتيحت لهم خلال الشوط الاول.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - جابرييل - هينكابي

خط الوسط: رايس - زوبيمندي - إيزي

خط الهجوم: مادويكي - جيوكيريس - مارتينيلي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو - تشالوباه - فوفانا - هاتو - كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو - سانتوس - إنزو

خط الهجوم: بيدرو - ديلاب.