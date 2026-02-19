قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
دور اللغة الإنجليزية في الارتقاء بصناعة السياحة,, ندوة بكلية فنادق بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية السياحة والفنادق ندوة تثقيفية بعنوان "اللغة الإنجليزية والارتقاء بصناعة السياحة المصرية"، والتي سلطت الضوء على فن التعامل مع السائحين وأصول الضيافة العالمية

 وذلك بإشراف الدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة محمد حلمي عميد الكلية، والدكتورة هبة الله صبحي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود معوض، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل محمد عبد النبي، مدير وحدة الشعب والبرامج بالكلية، حاضر فيها   ماجد نادى، مدير مدرسة المتفوقين الدولية STEM ببنى سويف و المدرب المعتمد لتدريس اللغة الإنجليزية باتحاد الغرف السياحية ( سابقا) جاء ذلك بحضور طلاب شعبة اللغة الإنجليزية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتنظيم الفعاليات التي تساهم في صقل مهارات الطلاب وربطهم بسوق العمل، مشيراً إلى أن إتقان اللغات الأجنبية وامتلاك مهارات التواصل الحضاري يعد الركيزة الأساسية للنهوض بقطاع السياحة في مصر، وهو ما تضعه الجامعة ضمن أولوياتها التعليمية لتخريج كوادر مؤهلة تمثل واجهة مشرفة للدولة المصرية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نهلة محمد حلمي، أن الندوة تناولت محاور هامة شملت انتقاء كلمات الضيافة والعبارات الترحيبية اللائقة، واستخدام لغة الجسد المناسبة التي تعكس السلوك الحضاري لمقدمي الخدمات السياحية، كما وجهت الشكر للقائمين على الندوة، مشيدةً بالتفاعل الكبير من قِبل الطلاب الذين أعربوا عن استفادتهم القصوى من المحتوى المقدم، وطالبوا بتنظيم سلسلة من الندوات المتقدمة في فن التعامل مع السائحين لتأهيلهم بشكل احترافي للالتحاق بسوق العمل السياحي والفندقي فور تخرجهم.
 

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الخطيب وحسن شحاتة يدعمان مشروع الدولة في الساحل الشرقي

الأهلي يصرف منحة رمضان لـ العاملين بجميع الفروع

ليفربول يشترط 55 مليون جنيه إسترليني لرحيل صلاح

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

