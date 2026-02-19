دور اللغة الإنجليزية في الارتقاء بصناعة السياحة,, ندوة بكلية فنادق بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية السياحة والفنادق ندوة تثقيفية بعنوان "اللغة الإنجليزية والارتقاء بصناعة السياحة المصرية"، والتي سلطت الضوء على فن التعامل مع السائحين وأصول الضيافة العالمية

وذلك بإشراف الدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة محمد حلمي عميد الكلية، والدكتورة هبة الله صبحي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود معوض، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل محمد عبد النبي، مدير وحدة الشعب والبرامج بالكلية، حاضر فيها ماجد نادى، مدير مدرسة المتفوقين الدولية STEM ببنى سويف و المدرب المعتمد لتدريس اللغة الإنجليزية باتحاد الغرف السياحية ( سابقا) جاء ذلك بحضور طلاب شعبة اللغة الإنجليزية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتنظيم الفعاليات التي تساهم في صقل مهارات الطلاب وربطهم بسوق العمل، مشيراً إلى أن إتقان اللغات الأجنبية وامتلاك مهارات التواصل الحضاري يعد الركيزة الأساسية للنهوض بقطاع السياحة في مصر، وهو ما تضعه الجامعة ضمن أولوياتها التعليمية لتخريج كوادر مؤهلة تمثل واجهة مشرفة للدولة المصرية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نهلة محمد حلمي، أن الندوة تناولت محاور هامة شملت انتقاء كلمات الضيافة والعبارات الترحيبية اللائقة، واستخدام لغة الجسد المناسبة التي تعكس السلوك الحضاري لمقدمي الخدمات السياحية، كما وجهت الشكر للقائمين على الندوة، مشيدةً بالتفاعل الكبير من قِبل الطلاب الذين أعربوا عن استفادتهم القصوى من المحتوى المقدم، وطالبوا بتنظيم سلسلة من الندوات المتقدمة في فن التعامل مع السائحين لتأهيلهم بشكل احترافي للالتحاق بسوق العمل السياحي والفندقي فور تخرجهم.

