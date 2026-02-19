قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أطباء بني سويف يهنئون المحافظ الجديد اللواء عبد الله عبد العزيز بتوليه مهام منصبه

محافظ بني سويف يستقبل وفد نقابة الأطباء
محافظ بني سويف يستقبل وفد نقابة الأطباء

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز،محافظ بني سويف،بمكتبه اليوم،الدكتور عماد البنا نقيب أطباء بني سويف ،يرافقه عدد من أعضاء مجلس النقابة، وذلك لتقديم التهنئة بثقة القيادة السياسية وتوليه مسؤولية المحافظة ضمن حركة المحافظين التي تم الإعلان عنها الاثنين الماضي.

وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، وما تعكسه من روح التعاون والتكامل بين النقابة وأجهزة المحافظة، مثمّنًا الدور الحيوي الذي تقوم به نقابة الأطباء وإسهاماتها الفاعلة في دعم القطاع الصحي، ومؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع مختلف الكيانات المهنية والنقابية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، تبادل المحافظ ونقيب الأطباء وأعضاء النقابة التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،داعين المولى عز وجل أن يعيده على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

