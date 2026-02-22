جامعة بني سويف تُنفذ حزمة برامج تدريبية متخصصة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تنفيذ مركز تطوير الأداء الجامعي لحزمة متكاملة من الدورات التدريبية المتخصصة بكليات الجامعة المختلفة. تستهدف هذه البرامج دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، تأهيل الباحثين والطلاب، ورفع جودة النشر الدولي، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير سيد معوض، المدير التنفيذي لمركز تطوير الأداء الجامعي، وبمتابعة الدكتورة فاطمة حنفي، رئيس مكتب التدريب والمؤتمرات، وبحضور وتنسيق فعال من السادة عمداء الكليات ومديري المكاتب المتخصصة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الجامعة الاستراتيجية لتعزيز ثقافة الملكية الفكرية وأخلاقيات البحث العلمي، مشيراً إلى أن السلسلة بدأت بتعزيز الحضور الرقمي للباحثين عبر دورتي "بناء الهوية البحثية للباحثين: الأدوات والأسس" و"بناء الهوية الرقمية والانطلاق في النشر الدولي"، واللتين تم تنفيذهما بكليتي العلاج الطبيعي والخدمة الاجتماعية التنموية تحت إشراف الدكتور ياسر جابر، المستشار العلمي لرئيس الجامعة.

وفي سياق دعم التطوير المؤسسي، أوضح الدكتور طارق علي، أنه تم تنظيم سلسلة "التطوير المهني والنمو الإداري" لرفع كفاءة الإداريين بقطاع الدراسات العليا، وشملت: محاضرة "التوظيف الفعّال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية" والتى حاضر بها الدكتور ياسر جابر، ودورة "رأس المال النفسي وأثره في تعزيز الأداء الشخصي والمهني" والتى حاضر بها الأستاذ إسماعيل سليم، نائب مدير مركز التطوير المهني، ودورة "مهارات استخدام الإكسل" للدكتورة الشيماء نبيل، ودورة "إدارة الضغوط في بيئة العمل" للدكتورة أسماء عبد المنعم، بكلية الآداب.

وفي إطار تأهيل الطلاب والباحثين للمنافسة العالمية، قدمت الدكتورة الشيماء نبيل، مدير مكتب متابعة شؤون المبتعثين، دورة "المنح والبعثات المتاحة" بكليات السياحة والفنادق، التمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. كما استعرض الدكتور كريم عبد القادر، مدير مكتب دعم الابتكار، إجراءات حماية الابتكارات في دورة "الملكية الفكرية وبراءات الاختراع" بـكلية الطب البيطري. وتناول الدكتور محمد الفران، مستشار رئيس الجامعة للابتكار، كيفية تقييم المخرجات البحثية في دورة "مستوى الجاهزية التكنولوجية (TRL)" بكليتي الطب البيطري والهندسة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الفعاليات شهدت نشاطاً مكثفاً لمكتب النشر الدولي تحت اشراف الدكتور ياسر فليح، الذي قدم دورة "النشر الدولي في المجالات الطبية: الطريق إلى التميز الأكاديمي" بكليتي تكنولوجيا العلوم الصحية والعلاج الطبيعي. وفي ملف الأخلاقيات، قدمت الدكتورة فاطمة حنفي، أمين اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي، دورتي "أخلاقيات استخدام الحيوان في البحث العلمي" بـكلية الزراعة، و"آليات تفعيل لجان أخلاقيات البحث العلمي" بـكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة. كما نظم الدكتور شريف رجب العريض، مدير مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية، سلسلة دورات لتأهيل شباب الباحثين، تضمنت دورة "كيفية إعداد المشروعات البحثية التنافسية" بـكلية الزراعة، لتعزيز قدراتهم على المنافسة على التمويل المحلي والدولي.

واختتم رئيس الجامعة بتوجيه الشكر لجميع القائمين على هذه المنظومة، مؤكداً استمرار المركز في تقديم هذه البرامج، وداعياً الكليات للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://forms.office.com/r/sdsnupNJYu