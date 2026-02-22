قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
واقعة ميت عاصم .. المجنى عليه لم يحضر الجلسة لايداعه فى مستشفى الصحة النفسية
وزير الخارجية: تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم جهود الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون
ألعاب نارية وشماريخ.. ضبط 5 شباب متهمين بتعريض حياة مواطني المحلة للخطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تُنفذ حزمة برامج تدريبية متخصصة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تنفيذ مركز تطوير الأداء الجامعي لحزمة متكاملة من الدورات التدريبية المتخصصة بكليات الجامعة المختلفة. تستهدف هذه البرامج دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، تأهيل الباحثين والطلاب، ورفع جودة النشر الدولي، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير سيد معوض، المدير التنفيذي لمركز تطوير الأداء الجامعي، وبمتابعة الدكتورة فاطمة حنفي، رئيس مكتب التدريب والمؤتمرات، وبحضور وتنسيق فعال من السادة عمداء الكليات ومديري المكاتب المتخصصة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الجامعة الاستراتيجية لتعزيز ثقافة الملكية الفكرية وأخلاقيات البحث العلمي، مشيراً إلى أن السلسلة بدأت بتعزيز الحضور الرقمي للباحثين عبر دورتي "بناء الهوية البحثية للباحثين: الأدوات والأسس" و"بناء الهوية الرقمية والانطلاق في النشر الدولي"، واللتين تم تنفيذهما بكليتي العلاج الطبيعي والخدمة الاجتماعية التنموية تحت إشراف الدكتور ياسر جابر، المستشار العلمي لرئيس الجامعة.

وفي سياق دعم التطوير المؤسسي، أوضح الدكتور طارق علي، أنه تم تنظيم سلسلة "التطوير المهني والنمو الإداري"  لرفع كفاءة الإداريين بقطاع الدراسات العليا، وشملت: محاضرة "التوظيف الفعّال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية"  والتى حاضر بها الدكتور ياسر جابر، ودورة "رأس المال النفسي وأثره في تعزيز الأداء الشخصي والمهني" والتى حاضر بها الأستاذ إسماعيل سليم، نائب مدير مركز التطوير المهني، ودورة "مهارات استخدام الإكسل" للدكتورة الشيماء نبيل، ودورة "إدارة الضغوط في بيئة العمل" للدكتورة أسماء عبد المنعم، بكلية الآداب.

وفي إطار تأهيل الطلاب والباحثين للمنافسة العالمية، قدمت الدكتورة الشيماء نبيل، مدير مكتب متابعة شؤون المبتعثين، دورة "المنح والبعثات المتاحة" بكليات السياحة والفنادق، التمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. كما استعرض الدكتور كريم عبد القادر، مدير مكتب دعم الابتكار، إجراءات حماية الابتكارات في دورة "الملكية الفكرية وبراءات الاختراع" بـكلية الطب البيطري. وتناول الدكتور محمد الفران، مستشار رئيس الجامعة للابتكار، كيفية تقييم المخرجات البحثية في دورة "مستوى الجاهزية التكنولوجية (TRL)" بكليتي الطب البيطري والهندسة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الفعاليات شهدت نشاطاً مكثفاً لمكتب النشر الدولي تحت اشراف الدكتور ياسر فليح، الذي قدم دورة "النشر الدولي في المجالات الطبية: الطريق إلى التميز الأكاديمي" بكليتي تكنولوجيا العلوم الصحية والعلاج الطبيعي. وفي ملف الأخلاقيات، قدمت الدكتورة فاطمة حنفي، أمين اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي، دورتي "أخلاقيات استخدام الحيوان في البحث العلمي" بـكلية الزراعة، و"آليات تفعيل لجان أخلاقيات البحث العلمي" بـكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة. كما نظم الدكتور شريف رجب العريض، مدير مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية، سلسلة دورات لتأهيل شباب الباحثين، تضمنت دورة "كيفية إعداد المشروعات البحثية التنافسية" بـكلية الزراعة، لتعزيز قدراتهم على المنافسة على التمويل المحلي والدولي.

واختتم رئيس الجامعة بتوجيه الشكر لجميع القائمين على هذه المنظومة، مؤكداً استمرار المركز في تقديم هذه البرامج، وداعياً الكليات للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://forms.office.com/r/sdsnupNJYu

بني سويف جامعة جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

نائب: توجيهات الحكومة للمحافظين الجدد تعزز الثقة في مناخ الاستثمار

النائب عفت السادات

حزب السادات: تصريحات سفير أمريكا لدى إسرائيل تهدد أمن المنطقة واستقرارها

مجلس النواب

غدًا.. صحة النواب تناقش أزمة المرضى ونقص الأدوية والمخالفات في تراخيص الصيدلة

بالصور

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد