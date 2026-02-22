محافظ بني سويف يفاجئ عددًا من المخابز بالمدينة.. ويشدد على جودة الخبز وتكثيف حملات الرقابة

قام اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بتغيير خط سيره ضمن برنامج جولته المقررة صباح اليوم داخل مدينة بني سويف إلا أنه وخلال تحركه، قرر تغيير خط السير بشكل مفاجئ، والتوجه لتفقد عدد من المخابز بمدينة بني سويف، في جولة ميدانية مفاجئة.

وتجول المحافظ داخل المخابز وتابع سير ومنظومة العمل داخل بعض المخابز بشارع عبد السلام عارف، وتفقد مراحل إنتاج الخبز بدءً من عملية العجن وصولًا إلى التوزيع، حيث لاحظ المحافظ عددًا من الملاحظات المتعلقة بنقص أوزان الخبز، وضعف الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن والسلامة، وعلى الفور كلف مكتبه بسرعة حضور وكيل وزارة التموين، لمراجعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المقررة.

وتحدث المحافظ مع عدد من المواطنين، مستفسرًا عن جودة رغيف الخبز ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، كما وجّه حديثه للعاملين بالمخابز مؤكدًا أن جودة الخبز لا تعتمد فقط على الرقابة التنفيذية، بل على ضميرهم أيضا، قائلاً: “أهم حاجة مع الرقابة التنفيذية الضمير...مؤكدا على ضرورة الالتزام بالأوزان المقررة.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التموين بمواصلة وتكثيف حملات الرقابة التموينية على جميع المخابز بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أية مخالفات، بما يضمن وصول رغيف خبز مطابق للمواصفات للمواطنين.