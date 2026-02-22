قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يفاجئ عددًا من المخابز بالمدينة.. ويشدد على جودة الخبز وتكثيف حملات الرقابة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

قام اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بتغيير خط سيره ضمن برنامج جولته المقررة صباح اليوم داخل مدينة بني سويف إلا أنه وخلال تحركه، قرر تغيير خط السير بشكل مفاجئ، والتوجه لتفقد عدد من المخابز بمدينة بني سويف، في جولة ميدانية مفاجئة.

وتجول المحافظ داخل المخابز وتابع سير ومنظومة العمل داخل بعض المخابز بشارع عبد السلام عارف، وتفقد مراحل إنتاج الخبز بدءً من عملية العجن وصولًا إلى التوزيع، حيث لاحظ المحافظ عددًا من الملاحظات المتعلقة بنقص أوزان الخبز، وضعف الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن والسلامة، وعلى الفور كلف مكتبه بسرعة حضور وكيل وزارة التموين، لمراجعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المقررة.

وتحدث المحافظ مع عدد من المواطنين، مستفسرًا عن جودة رغيف الخبز ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، كما وجّه حديثه للعاملين بالمخابز مؤكدًا أن جودة الخبز لا تعتمد فقط على الرقابة التنفيذية، بل على ضميرهم أيضا، قائلاً: “أهم حاجة مع الرقابة التنفيذية الضمير...مؤكدا على ضرورة الالتزام بالأوزان المقررة.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التموين بمواصلة وتكثيف حملات الرقابة التموينية على جميع المخابز بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أية مخالفات، بما يضمن وصول رغيف خبز مطابق للمواصفات للمواطنين.

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

ايتن عامر

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

