برلمان

عبد السند يمامة لـ"صدى البلد":قرار ترشحي لرئاسة الوفد لن أفصح عنه الآن

الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد
الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد عن موقفه من الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد .

وأكد عبد السند يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : “القرار عندي.. ولكن لن أفصح عنه الآن.. وأنا عارف هقول ايه بس مش دلوقتي”.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه يتابع مشهد انتخابات رئاسة حزب الوفد أمامه ويرى كل ما يجري فيه ، مؤكدا أن نسبة ترشحه لرئاسة حزب الوفد من عدم ترشحه تصل إلى 50 % سيترشح لرئاسة الوفد ، و 50 % لن يترشح لرئاسة الوفد.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ، عملها اليوم "السبت" ٣ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

و يستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءا من اليوم السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير .

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة  رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

