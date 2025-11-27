طريقة عمل دبابيس مقلية بصوص سويت آند تشيلي.. بأسهل الخطوات

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دبابيس مقلية بصوص سويت آند تشيلي، فهي من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد لأسرتك بأسهل الخطوات.

مقادير دبابيس مقلية بصوص سويت آند تشيلي



● دبابيس دجاج

لخليط التغطية:

● 1 كوب نشا

● ملح وفلفل

● شطة

للصوص:

● ثوم سليم

● فلفل حار

● سكر بني

● ماء

● نشا

● رشة ملح



طريقة تحضير دبابيس مقلية بصوص سويت آند تشيلي



في بولة يوضع نشا , ملح , فلفل , شطة و تغلف دبابيس الدجاج بالخليط السابق.

توضع الدبابيس المتبلة فى زيت غزير للقلى

في الكبة يوضع فلفل حار , ثوم , ماء و تخلط المكونات

يوضع الخليط السابق فى كسارولة على النار ثم ماء ساخن , سكر بنى , رشة ملح و تقلب المكونات ثم تترك على النار

في بولة يوضع نشا , ماء و تقلب المكونات جيداً ثم يضاف إلى الكسارولة السابقة

تقلب المكونات جيداً للحصول على السويت أند تشيلى صوص المطلوب.

في بولة توضع دبابيس الدجاج المقلية مع الصوص السابق

تقلب دبابيس الدجاج جيداً

تقدم.