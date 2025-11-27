منال محيي الدين: أعيد تقديم الهارب بروح شرقية ليصل إلى وجدان الجمهور

قالت الدكتورة منال محيي الدين، عازفة الهارب العالمية، إن مشروعها الفني "أنامل شرقية" يُعد المحطة الأهم في مسيرتها، ووصفته بأنه "ابنها البِكر" الذي وُلد بعد رحلة طويلة من الدراسة والالتزام بالموسيقى الكلاسيكية.

التركيز على القواعد الكلاسيكية

وخلال ظهورها في برنامج "ست الستات" عبر قناة “دي إم سي”، أوضحت أنها مرت بمرحلة كبيرة من التركيز على القواعد الكلاسيكية واحترام ما تعلمته، إلا أن مسؤوليتها الفنية دفعتها إلى توظيف تلك الخبرة؛ لصناعة مشروع يعبّر عن هويتها الشرقية، ويُقرب آلة الهارب من المستمع العربي.

تقديم الهارب بروح شرقية

وشددت منال محيي الدين، على أن “الهارب” يحتاج إلى أن يعرفه الجمهور أكثر، وأن يراه خارج الإطار الغربي المعتاد، مؤكدة أن الثقافة العربية ليست مبنية في أساسها على الموسيقى الكلاسيكية؛ مما يجعل تقديم الهارب بروح شرقية خطوة ضرورية لربط الآلة العالمية بطابع المجتمع المحلي.

وأشارت إلى أن "أنامل شرقية" يأتي ليجسر الهوة بين الموسيقى العالمية والجمهور العربي، ويقدم “الهارب” في صورة جديدة تتماشى مع الذائقة الشرقية وتبرز جمالياتها.