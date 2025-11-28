الجيش الأوكراني يستهدف مصفاة ساراتف ومخازن للطائرات المسيرة في مطار ساكي الروسي

أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة ساراتف ومخازن للطائرات المسيرة في مطار ساكي الروسي بشبه جزيرة القرم.

كما إستهدف الجيش الأوكراني مواقع تمركز القوات الروسية ومستودعاتها في دونيتسك ولوغانسك.

أعلن الجيش الروسي، أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم واسع باستخدام أكثر من 100 طائرة مُسيّرة على منطقة بيلجورود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر مركز العمليات الإقليمية للجيش الروسي، في بيان له، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لمعظم الطائرات المسيّرة وتمكنت من إسقاط العشرات منها في مناطق متفرقة من الإقليم، فيما تسببت بعض الطائرات التي تمكنت من اختراق الدفاعات بأضرار مادية محدودة.

وأشار البيان إلى أن عددًا من المنازل والمركبات والمباني الإدارية والمرافق الخدمية تعرضت لأضرار، بينها مبانٍ سكنية ومؤسسات زراعية وتجارية.

كما أُصيب أحد المدنيين بجروح طفيفة نتيجة انفجار قرب سيارته، ويتلقى حالياً العلاج اللازم.

وأكدت السلطات أن الهجمات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة من طرازات مختلفة، بينها طائرات هجومية من نوع FPV وطائرات ثابتة الجناح .. مشيرةً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما تزال في حالة تأهب مستمر للتصدي لأي هجمات جديدة.