قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفيت نائمة.. والدة هبة الزياد ترد على الشائعات بعد وفاة نجلتها
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يستهدف مصفاة ساراتف ومخازن للطائرات المسيرة في مطار ساكي الروسي

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
محمود نوفل

أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة ساراتف ومخازن للطائرات المسيرة في مطار ساكي الروسي بشبه جزيرة القرم.

كما إستهدف الجيش الأوكراني مواقع تمركز القوات الروسية ومستودعاتها في دونيتسك ولوغانسك.

أعلن الجيش الروسي، أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم واسع باستخدام أكثر من 100 طائرة مُسيّرة على منطقة بيلجورود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر مركز العمليات الإقليمية للجيش الروسي، في بيان له، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لمعظم الطائرات المسيّرة وتمكنت من إسقاط العشرات منها في مناطق متفرقة من الإقليم، فيما تسببت بعض الطائرات التي تمكنت من اختراق الدفاعات بأضرار مادية محدودة.

وأشار البيان إلى أن عددًا من المنازل والمركبات والمباني الإدارية والمرافق الخدمية تعرضت لأضرار، بينها مبانٍ سكنية ومؤسسات زراعية وتجارية. 

كما أُصيب أحد المدنيين بجروح طفيفة نتيجة انفجار قرب سيارته، ويتلقى حالياً العلاج اللازم.

وأكدت السلطات أن الهجمات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة من طرازات مختلفة، بينها طائرات هجومية من نوع FPV وطائرات ثابتة الجناح .. مشيرةً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما تزال في حالة تأهب مستمر للتصدي لأي هجمات جديدة.

أوكرانيا روسيا الجيش الأوكراني مصفاة نفط روسية مطار ساكي الروسي جزيرة القرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد عبد المنعم

أبوريدة: أشفق على محمد عبدالمنعم.. وهذا موقفه من الانضمام لـ منتخب مصر

دولار

تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

اجتماعات تحضيرية للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة

بدء الاجتماعات التحضيرية للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

التعاونيات والتصنيع.. زراعة الشيوخ تناقش خطة العمل بدور الانعقاد الأول

محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد،

نائب رئيس حزب الاتحاد: الرئيس رسخ لعملية انتخابية نزيهة ومسارًا سياسيًا جديدًا قائمًا على الشفافية واحترام إرادة الشعب

بالصور

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد