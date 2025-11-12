الجيش الأوكراني: تدهور ملحوظ في الوضع الميداني وزحف روسي جنوب شرق زابوريجيا

قال القائد العام للجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، أمس الثلاثاء، إن الوضع الميداني للقوات الأوكرانية شهد تدهورًا ملحوظًا في بعض مناطق جنوب شرق زابوريجيا، وسط معارك شرسة مع القوات الروسية.



ووفقًا لوكالة "رويترز"، أوضح سيرسكي في منشور عبر "تيليجرام" أن "الوضع ازداد صعوبة في اتجاهي أوليكساندريفكا وهوليابول، حيث تمكّن العدو، مستغلًا تفوّقه العددي والتسليحي، من التقدم والسيطرة على ثلاث بلدات".



وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، الإثنين، انسحابه من خمس قرى في منطقة زابوريجيا، بعد معارك عنيفة مع القوات الروسية، موضحًا أن القرار جاء عقب تدمير الملاجئ والتحصينات بالكامل نتيجة القصف المدفعي المكثف.



وتواجه القوات الأوكرانية ضغوطًا متزايدة منذ أشهر على عدة جبهات، لا سيما في منطقتي خاركيف ودونيتسك شرقي البلاد.