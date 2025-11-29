الجيش الأوكراني: استهدفنا مصفاة أفيبسكي في إقليم كراسنودار الروسي

أعلن الجيش الأوكراني، استهداف مصفاة أفيبسكي في إقليم كراسنودار الروسي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال الجيش الأوكراني:" استهدفنا بنية تحتية في محطة النفط البحرية بميناء توابسي بإقليم كراسنودار الروسي".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة ساراتف ومخازن للطائرات المسيرة في مطار ساكي الروسي بشبه جزيرة القرم.

كما استهدف الجيش الأوكراني مواقع تمركز القوات الروسية ومستودعاتها في دونيتسك ولوغانسك.

أعلن الجيش الروسي، أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم واسع باستخدام أكثر من 100 طائرة مُسيّرة على منطقة بيلجورود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.