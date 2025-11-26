قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
قرار عاجل بشأن 37 متهما في أكبر قضايا شركات تمويل الإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصاعد التوتر.. مقربون من نتنياهو يصفون تعيين زامير رئيسا للأركان بأنه خطأ فادح

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، عن تزايد الانتقادات داخل دوائر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي وصفت تعيين إيال زامير رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي بأنه "خطأ فادح".

وبحسب الهيئة، يرى المقربون من نتنياهو أن زامير يتصرف بـ"استقلالية مفرطة"، متجاهلا أنه ما يزال خاضعاً للقيادة السياسية، الأمر الذي فاقم التوتر بينه وبين وزير الجيش يسرائيل كاتس خلال الأيام الماضية.

وكان الصراع بين الطرفين قد بلغ مرحلة احتاج معها نتنياهو للتدخل وعقد اجتماع لتهدئة الأجواء. ونقلت المصادر ذاتها عن نتنياهو قوله لزامير خلال الاجتماع إنه "محق في بعض النقاط، لكنه يبقى خاضعاً للقيادة السياسية"، وفق ما أوردته صحيفة "جوروزاليم بوست".

وفي ظل استمرار التصعيد، أعلن نتنياهو عزمه عقد اجتماع ثلاثي للتوسط بين زامير وكاتس، غير أن الأخير رفض ذلك مفضلاً اجتماعات منفصلة.

وتفاقم الخلاف أيضاً على خلفية تجميد كاتس لتعيينات كبار الضباط لمدة 30 يوماً، إلى جانب مطالبته بإعادة تشكيل لجنة تحقيقات الجيش في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهي خطوات اعتبرها زامير مضرة بقدرات الجيش واستعداده.

وفي تطور إضافي، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء، أن نتنياهو يدرس إجراء تعديل وزاري واسع قد يشمل استبدال وزير الدفاع بوزير الخارجية جدعون ساعر، خاصة بعد المواجهة العلنية بين نتنياهو وكاتس مطلع الأسبوع.

ورغم أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، تشير مصادر مقربة من نتنياهو إلى احتمال تسريع عملية الاستبدال إذا استمر كاتس في التصرف بشكل مستقل عن رئيس الوزراء.

بنيامين نتنياهو إيال زامير الجيش الإسرائيلي وزير الجيش يسرائيل كاتس زامير وكاتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: إضافة 4.5 مليون فدان للزراعة بحلول 2026.. وترشيد الاستهلاك لدعم الأمن الغذائي

السيسي

السيسي: الاستخدام الإيجابي للتقنيات جزء من التقدم.. و"فيتو" على ممارسات تصويت النواب للحفاظ على مصلحة الوطن

صورة أرشيفية

مخلوف: إتاحة خدمات النيابة العامة عبر أبلكيشن وتشفير وتأمين البيانات

بالصور

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

المزيد