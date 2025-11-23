منطقة استثمارية جديدة في العبور الجديدة تخطف الأنظار بموقعها الاستراتيجي على طريق إسماعيلية الصحراوي

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة حثيثة للمشروعات التنموية العملاقة

قاد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، جولة ميدانية استثنائية شملت أبرز المشروعات الخدمية والمرافق الحيوية بالمدينة، وذلك برفقة النواب و المعاونون ومديري الإدارات التنفيذية، لتذليل أي عقبات وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والجدول الزمني.

استهلت الجولة بتفقد "الخزان الاستراتيجي للتكديس" الذي تبلغ سعته 10,000 متر مكعب، والذي يمثل شريان الحياة الرئيسي المغذي لمنطقة الـ 2600 فدان والحي الرابع عشر.

واطمأن رئيس الجهاز خلال التفقد على كفاءة تشغيل الطلمبات الأساسية والمولدات الاحتياطية، وكذلك نظام الحماية من "المطرقة المائية"، مؤكداً في تصريح له أن "استقرار الخدمات الأساسية للمواطن هو خط أحمر، وأن الصيانة الدورية والكفاءة التشغيلية هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق هذا الهدف."

انتقل رئيس الجهاز إلى الحي ٣٧ - المرحلة السادسة، حيث تابع أعمال البنية التحتية والطرق بمشروع "الإسكان الأخضر" الضخم الذي يضم 143 عمارة سكنية، كما اطمأن على تقدم أعمال "الفرمة" تمهيداً لرصف الطرق.

وفي محطة أخرى متميزة، توجه رئيس الجهاز إلى مشروع "ديارنا" الذي يضم 99 عمارة،

حيث قام بمعاينة دقيقة للأعمال الإنشائية، واعتمد شخصياً نماذج بلاط التشطيبات الداخلية التي سيتم تنفيذها، في خطوة تؤكد حرص الجهاز على الجودة الشاملة بدءاً من الهيكل الإنشائي وصولاً إلى أدق تفاصيل التشطيب، لضمان تسليم وحدات سكنية تلبي تطلعات المواطنين وتضمن لهم حياة كريمة.

شملت الجولة أيضاً المنطقة الاستثمارية الجديدة الواقعة على الشريط الخدمي بمساحة 360 فداناً، والمطلة مباشرة على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي. وركزت المتابعة على أعمال المرافق من مياه وصرف صحي و"فرمة"، حيث تم تقييم نسب التنفيذ والتي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا الصدد، وجه المهندس محمود مراد الشركات المنفذة بالالتزام الدقيق بالجداول الزمنية واتباع كافة الاشتراطات والمواصفات القياسية في تنفيذ هذه المشروعات القومية.

وتبرز هذه المنطقة كجوهرة استثمارية واعدة تتمتع بعدة مميزات فريدة:

موقع استراتيجي:

إطلالة مباشرة على أحد أهم الطرق الصحراوية (طريق مصر إسماعيلية الصحراوي)، مما يضمن سهولة الوصول والربط اللوجيستي

بنية تحتية متكاملة:

حيث يتم تنفيذ كافة مرافق المياه والصرف الصحي والطرق بأعلى المواصفات

مساحات شاسعة:

تبلغ 360 فداناً، توفر فرصاً استثمارية متنوعة في القطاعات الصناعية، والتجارية، والخدمية، واللوجيستية.

بيئة داعمة للأعمال:

ضمن رؤية الجهاز لتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، مما يجعلها وجهة مثالية لضخ استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر

آلاف فرص العمل

. في إطار جولته الميدانية، تفقد رئيس الجهاز مشروعات الإسكان الاجتماعي بالحيين (15) و(16)، حيث يضم الحي (15) عدد 705 عمارات بإجمالي، فيما يضم الحي (16) عدد 433 عمارة بإجمالي.

وخلال الجولة تابع “مراد” نسب التنفيذ الفعلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، إلى جانب أعمال المرافق والطرق وأعمال "الفرمة" الجارية بالمناطق المختلفة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ جميع المراحل.

كما تابع رئيس الجهاز أعمال تطوير الطرق الرئيسية والفرعية والطريق الفاصل بين الأحياء، إضافة إلى أعمال الإنترلوك والبلدورات، وتخصيص أماكن انتظار السيارات والمشايات وإضافة مشايات للدراجات ، فضلًا عن مشروعات الزراعة وتنسيق الموقع العام.

وفي ختام الجولة، توجه رئيس الجهاز إلى مشروع "الإسكان الأخضر" بالحي الثالث عشر، والذي يضم 180 عمارة سكنية، حيث اطمأن على تقدم أعمال التشطيبات النهائية وأعمال المرافق والطرق المحيطة.

وشدد مراد للشركات المنفذة على الالتزام الشديد بمواعيد التسليم النهائية، مؤكداً أن الجهاز يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الحلم السكني للمواطنين في أقرب وقت ممكن، ضمن استراتيجية الدولة لتعمير الصحراء وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وذكية.

