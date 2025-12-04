شوبير يكشف حقيقة العروض المقدمة لضم مروان عطية من الأهلي

كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق حقيقة العروض الخليجية فى الأيام القليلة الماضية لضم نجم خط وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أحمد عبدالقادر.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية اليوم الخميس: «فيه كلام كتير على مروان عطية وعرض سعودى واحد قال فيه عرض بـ 3 مليون و4 مليون وعروض خليجية تانية أنا نفسى ناس كتير جدا بتكلمنى ومش بمشى ورا أى حاجة».

وضرب شوبير مثلا موضحا: «يعنى مثلا نادى الوحدة السعودى طلع قال لا يرغب فى التعاقد مع كابتن خالد جلال لتدريب الفريق، وأكيد لما كابتن خالد جلال قال عنده عرض من الوحدة، كان حد كلمه وكيل لاعبين قريب من النادى أى حاجة من دى يعنى، وعلى فكرة خالد جلال مؤدب جدا ومش بتاع عمل بروباجندا حوالين نفسه».

وأضاف شوبير: «المهم لا يوجد عروض وصلت الأهلى لضم مروان عطية ولو فيه عروض الأهلى لن يفرط فى مروان عطية أبدا تحت أى ظروف».