عاجل
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

الاسكان
الاسكان
آية الجارحي

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9/12/2025، وفقاً للمقرر من قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

 وأوضح المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (22) يوم الإثنين الموافق 8/12/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 13/11/2025، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) بالعبور الجديدة طبقاً لشرائح مساحات (209 م٢ – 450م2 - 500م2).

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (23) يوم الثلاثاء الموافق 9/12/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 13/11/2025، بنطاق منطقة القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (276م2 - ٣٥٠ م٢ - ٤٠٠ م2 ).

  وأشار المهندس أحمد علي، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (24) يوم الثلاثاء 9/12/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 13/11/2025، بنطاق منطقة الأمل (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (350 م٢ - 400 م ٢ - ٤٥٠م٢ - ٥٠٠م٢).

 تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التواجد من الساعة الـ10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، وسيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا في الأيام المحددة للبدء في إجراء القرعة العلنية.
 

المجتمعات العمرانية لاستعمالات بالأراضي قرعات المواطنين

