قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الرياضة تطلب تقريرًا رسميًا حول واقعة وفاة السباح يوسف محمد
خاص - الأهلي يتواصل مع الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري
شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
استخراج معلقة شاي ابتلعتها سيدة مسنة في المنوفية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة
خبير تربوي يكشف جوانب مشتركة بين حادثتي مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل تشارك بمؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية” بالقاهرة

صورة تذكارية للحضور
صورة تذكارية للحضور

شاركت وزارة العمل في أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، والذي انطلقت فعالياته يومي 3 و4 ديسمبر 2025 بفندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة، بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية..هذا ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر "الاعلان العربي وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"..

وضمّ وفد وزارة العمل المشارك في المؤتمر كلاً من رشا عبد الباسط – رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، هبة أحمد – مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،  الشيماء عبد الله – مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وشرين عبد الحي – مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل.

وتأتي مشاركة الوزارة في إطار اهتمامها بتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للحد من عمل الأطفال، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للعمل اللائق، وجهود الدولة المصرية في حماية الفئات الأكثر هشاشة وتمكين الأطفال من حقوقهم في التعليم والنمو والحياة الكريمة.

وقد شارك وفد وزارة العمل في جلسات المؤتمر التي تناولت التحديات التي تواجه الدول العربية في مكافحة عمل الأطفال، وسبل تطوير سياسات حماية اجتماعية متكاملة، إضافة إلى مناقشة مستجدات النهج الحقوقي في حماية الطفل، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025...وتؤكد الوزارة أن مشاركتها جاءت لتعزيز التعاون العربي–العربي في تبادل الخبرات، ودعم المبادرات الإقليمية الرامية إلى حماية الأطفال من أخطر أشكال العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساهمة في صياغة توصيات تضمن بيئة آمنة تُمكّن الطفل العربي من النمو والازدهار.

وزارة العمل عمل الاطفال العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ترشيحاتنا

رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك

ترامب ثم نائبه.. ماسك يتوقع سيطرة الجمهوريين على الرئاسة الأمريكية 12 عاما

وزير التجارة الباكستاني

وزير التجارة الباكستاني: اتفاقية التجارة التفضيلية ركيزة لتعزيز التعاون بين دول مجموعة الثماني

الدفاع الجوي الروسي

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 251 مسيّرة أوكرانية خلال يوم واحد

بالصور

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد