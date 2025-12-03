العمل تشارك بمؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية” بالقاهرة

شاركت وزارة العمل في أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، والذي انطلقت فعالياته يومي 3 و4 ديسمبر 2025 بفندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة، بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية..هذا ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر "الاعلان العربي وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"..

وضمّ وفد وزارة العمل المشارك في المؤتمر كلاً من رشا عبد الباسط – رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، هبة أحمد – مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، الشيماء عبد الله – مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وشرين عبد الحي – مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل.

وتأتي مشاركة الوزارة في إطار اهتمامها بتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للحد من عمل الأطفال، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للعمل اللائق، وجهود الدولة المصرية في حماية الفئات الأكثر هشاشة وتمكين الأطفال من حقوقهم في التعليم والنمو والحياة الكريمة.

وقد شارك وفد وزارة العمل في جلسات المؤتمر التي تناولت التحديات التي تواجه الدول العربية في مكافحة عمل الأطفال، وسبل تطوير سياسات حماية اجتماعية متكاملة، إضافة إلى مناقشة مستجدات النهج الحقوقي في حماية الطفل، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025...وتؤكد الوزارة أن مشاركتها جاءت لتعزيز التعاون العربي–العربي في تبادل الخبرات، ودعم المبادرات الإقليمية الرامية إلى حماية الأطفال من أخطر أشكال العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساهمة في صياغة توصيات تضمن بيئة آمنة تُمكّن الطفل العربي من النمو والازدهار.