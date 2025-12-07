الجيش النيجيري يشن ضربات جوية على أهداف في بنين

أفاد مصدر حكومي في بنين بأن الجيش النيجيري يشن ضربات جوية على أهداف في البلاد، بحسب سكاي نيوز عربيه.

و قال باتريس تالون رئيس بنين في تصريحات تليفزيونية أن مجموعه من الجنود هاجمت مؤسسات حكومية، مضيفا إلى أنه بالتعاون مع القوات المسلحة اتخذت إجراءات للقضاء على محاولة الإنقلاب.

انقلاب عسكري في بنين

و شهدت بنين فجر اليوم الأحد واحدة من أخطر اللحظات السياسية في تاريخها الحديث، بعد أن حاولت مجموعة من الجنود تنفيذ انقلاب عسكري على الرئيس باتريس تالون، قبل أن تتمكن القوات الموالية من السيطرة على الوضع خلال ساعات قليلة. التحرك المفاجئ، الذي جاء مصحوبًا ببث عسكري على شاشة التلفزيون الرسمي وإطلاق نار في محيط مباني الدولة، أعاد التساؤلات حول تزايد موجة الانقلابات في غرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

بحسب بيان لوزير الداخلية ألاساني سيدو، فإن “القوات المسلحة ظلت وفية لقسمها، وتمكنت من إفشال المحاولة التي هدفت لزعزعة استقرار البلاد”. وأشار الوزير إلى أن مجموعة صغيرة من الجنود أطلقت ما وصفه بـ”حركة تمرد” في الساعات الأولى من صباح السابع من ديسمبر، معلنة عبر التلفزيون الرسمي تعليق الدستور وتنحية الرئيس.