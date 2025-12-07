سرايا القدس تعلن التصدي لقوات الاحتلال وتحقيق إصابات مؤكدة

أفادت سرايا القدس بأن كتيبة جنين تصدت لقوات الإحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.

تفجير عبوات ناسفة

و أضافت أن الكتيبة امطرتهم بالرصاص و حققت إصابات مؤكدة، مشيرة إلى أن المقاومون في سرية السيلة الحارثية فجروا عبوات ناسفة بآليات الإحتلال وإعطاب عدد منها.

و من جانبه قال الدكتور باسم نعيم، القيادي البارز في حركة حماس، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، إن الحركة مستعدة لمناقشة "تجميد أو تخزين" ترسانتها من الأسلحة.

وخلال منتدى الدوحة، سُئل نعيم عن هجوم 7 أكتوبر، فأكد أنه كان "عملالًا دفاعيا".



وأضاف أن حماس متحتفظ "بحق المقاومة"، لكنه شدد على استعداد الحركة للتخلي عن السلاح كجزء من عملية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.