أرقام كارثية لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب بعد الوداع المبكر

انتهى مشوار منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب بعد الخسارة بثلاثية أمام الأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
وأخفق منتخب مصر خلال 3 مباريات لعبها في كأس العرب من تحقيق الفوز في أيا منهم.
ونعرض لكم أرقام منتخب مصر في كأس العرب
لعب: 3
سجل: 2
استقبل: 5
خسر : مباراة
تعادل : مباراتين
فاز : 0
منتخب مصر الثاني فشل في تحقيق أي فوز خلال 3 مواجهات خاضها في البطولة العربية بتعادلين أمام الكويت والإمارات ثم هزيمة أمام الأردن.
وفشل منتخب الناشئين في مونديال قطر ، والشباب بكأس العالم في تشيلي، ومنتخب مصر الثاني في كأس العرب.