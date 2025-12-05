قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة بسيطة ولذيذة لعمل كب كيك ليوم الإجازة

كب كيك
كب كيك
ريهام قدري

تبحث الكثيرات من ربات المنزل عن وصفات مميزة في يوم الإجازة  ولذلك نقدم اليكي طريقة بسيطة ولذيذة لعمل كب كيك ليوم الإجازة


1 و ½ كوب دقيق
1 كوب سكر
½ كوب زبدة طرية
2 بيض
½ كوب حليب
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 و ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر
رشة ملح
للتزيين (اختياري):
كريمة زبدة أو كريمة شانتيه
شوكولاتة مبشورة، فواكه، أو حلوى صغيرة للتزيين
طريقة التحضير:
سخني الفرن على درجة حرارة 180° مئوية، وحطي ورق الكب كيك في صينية الكب كيك.
في وعاء كبير، اخلطي الزبدة مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي.
أضيفي البيض والفانيليا واخلطي جيدًا.
في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح.
أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض، بالتناوب مع الحليب، واخلطي حتى تحصلي على خليط ناعم.
صبي الخليط في ورق الكب كيك حتى ¾ ارتفاع الورق.
اخبزي لمدة 18–20 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند غرسه في الكب كيك.
اتركي الكب كيك يبرد قبل تزيينه بالكريمة أو أي إضافات تحبيها.

