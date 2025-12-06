قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
رياضة

عمر فتحي يضمن ميدالية ثالثة لمصر في بطولة العالم للتايكوندو تحت 21 عامًا

محمد سمير

ضمن عمر فتحي، لاعب منتخب مصر للتايكوندو للشباب ونادي الزهور، ميدالية جديدة لمصر في بطولة العالم تحت 21 عامًا، التي تقام حاليًا في كينيا.

وجاء ذلك بعد فوزه على لاعب إسبانيا بنتيجة 2-1 وتأهله إلى الدور نصف النهائي في منافسات وزن تحت 68 كجم، ليضمن ميدالية عالمية.

وتعد ميدالية "عمر فتحي" الثالثة لمصر في بطولة العالم للشباب بعد ذهبية معتز بالله عاصم في وزن 58 كجم، وبرونزية ملك سامي في وزن 73 كجم.

وتشارك مصر في بطولة العالم للشباب بقائمة تضم كلا من معتز عاصم تحت وزن ٥٤كجم، و محمد أسامة تحت وزن ٥٨كجم، و أحمد هشام تحت وزن ٦٣كجم، و عمر فتحى تحت وزن ٦٨كجم، و حنين ربيع تحت وزن ٤٦كجم، و ليلى شريف تحت وزن ٤٩كجم، و چنى خطاب تحت وزن ٥٣كجم، و شهد سامى تحت وزن ٥٧كجم، و نادين عمرو تحت وزن ٦٢كجم، و ملك سامى تحت وزن ٧٣كجم.

يذكر أن التايكوندو المصري قد حصد مؤخرًا ميداليتين في بطولة العالم للكبار بالصين، عبر ذهبية لسيف عيسى، وبرونزية لجنى خطاب.

عمر فتحي لاعب منتخب مصر للتايكوندو نادي الزهور بطولة العالم إسبانيا نصف النهائي

