عمر فتحي يضمن ميدالية ثالثة لمصر في بطولة العالم للتايكوندو تحت 21 عامًا

ضمن عمر فتحي، لاعب منتخب مصر للتايكوندو للشباب ونادي الزهور، ميدالية جديدة لمصر في بطولة العالم تحت 21 عامًا، التي تقام حاليًا في كينيا.

وجاء ذلك بعد فوزه على لاعب إسبانيا بنتيجة 2-1 وتأهله إلى الدور نصف النهائي في منافسات وزن تحت 68 كجم، ليضمن ميدالية عالمية.

وتعد ميدالية "عمر فتحي" الثالثة لمصر في بطولة العالم للشباب بعد ذهبية معتز بالله عاصم في وزن 58 كجم، وبرونزية ملك سامي في وزن 73 كجم.

وتشارك مصر في بطولة العالم للشباب بقائمة تضم كلا من معتز عاصم تحت وزن ٥٤كجم، و محمد أسامة تحت وزن ٥٨كجم، و أحمد هشام تحت وزن ٦٣كجم، و عمر فتحى تحت وزن ٦٨كجم، و حنين ربيع تحت وزن ٤٦كجم، و ليلى شريف تحت وزن ٤٩كجم، و چنى خطاب تحت وزن ٥٣كجم، و شهد سامى تحت وزن ٥٧كجم، و نادين عمرو تحت وزن ٦٢كجم، و ملك سامى تحت وزن ٧٣كجم.

يذكر أن التايكوندو المصري قد حصد مؤخرًا ميداليتين في بطولة العالم للكبار بالصين، عبر ذهبية لسيف عيسى، وبرونزية لجنى خطاب.