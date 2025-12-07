معتز بالله عاصم: ذهبية بطولة العالم للتايكوندو تحت 21 عاما ستمنحني دفعة قوية لتحقيق ميدالية أولمبية

أعرب معتز بالله عاصم بطل مصر فى التايكوندو عن سعادته بالميدالية الذهبية التى حققها مؤخرا فى بطولة العالم للتايكوندو تحت 21 عام فئة 4G بكينيا والتى اختتمت مؤخرا مؤكدا ان البطولة كانت صعبة لما تضمه من لاعبين على اعلى مستوي.

وعن اصعب مباريات البطولة قال: “انه لا توجد مباراة سهلة خاصة وان البطولة بنظام خروج المغلوب واي غلطة كان من الممكن ان تكلفني الخسارة والخروج لكن الحمد لله كنت على قدر المسئولية واستطعت ان احقق الفوز فى كافة مباريات البطولة والتتويج بالميدالية الذهبية”.

الشكر للمسئولين

وقدم عاصم شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللجنة الاوليمبية والمستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس اللجنة الأولمبية ومسئولي هيئة البريد المصري الراعي الرسمي وروابط الرياضية على دعمهم الكامل خلال الفترة الماضية معربا عن سعادته بالاستقبال الحافل فى مطار القاهرة اليوم والذى كان على رأسه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

دفعة قوية

وأشار بطل العالم تحت 21 عام ان هذه الميدالية ستمنحه دفعة قوية خلال البطولات المقبلة وستكون الميدالية الأهم التى يطمح للفوز بها هى ميدالية اولمبياد لوس انجلوس 2028.

دعم فني

وجاء تتويج معتز كترجمة مباشرة للدعم الفني والإداري الذي يقدمه الاتحاد برئاسة المستشار محمد مصطفى، والذي يعمل خلال السنوات الأخيرة على توسيع قاعدة اللاعبين الشباب، وزيادة فرص الاحتكاك الدولي، وتجهيز الأبطال لخوض أكبر البطولات بثقة وخبرة.

وبدأ معتز مشواره في البطولة بالفوز على لاعب إندونيسيا بنتيجة 2-0 في دور الـ32، قبل أن يواصل التألق ويتخطى لاعب كازاخستان بالنتيجة نفسها في دور الـ16

وفي ربع النهائي واجه معتز اختبارًا صعبًا أمام لاعب السعودية، لكنه حسمه بنتيجة 2-1 ليضمن ميدالية عالمية ويتأهل إلى نصف النهائي.

وواصل البطل المصري طريقه بثبات وتفوّق على لاعب الأردن 2-1 ليبلغ النهائي، حيث قدّم مواجهة قوية أمام لاعب الهند أنهاها لصالحه بنتيجة 2-0، ليعتلي منصة التتويج بالميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق، في إنجاز يعزز مكانة مصر العالمية في اللعبة.