بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
رياضة

معتز بالله عاصم: ذهبية بطولة العالم للتايكوندو تحت 21 عاما ستمنحني دفعة قوية لتحقيق ميدالية أولمبية

معتز بالله عاصم
معتز بالله عاصم
إسلام مقلد

أعرب معتز بالله عاصم بطل مصر فى التايكوندو عن سعادته بالميدالية الذهبية التى حققها مؤخرا فى بطولة العالم للتايكوندو تحت 21 عام فئة 4G بكينيا والتى اختتمت مؤخرا مؤكدا ان البطولة كانت صعبة لما تضمه من لاعبين على اعلى مستوي.

وعن اصعب مباريات البطولة قال: “انه لا توجد مباراة سهلة خاصة وان البطولة بنظام خروج المغلوب واي غلطة كان من الممكن ان تكلفني الخسارة والخروج لكن الحمد لله كنت على قدر المسئولية واستطعت ان احقق الفوز فى كافة مباريات البطولة والتتويج بالميدالية الذهبية”.

الشكر للمسئولين

وقدم عاصم شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللجنة الاوليمبية والمستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس اللجنة الأولمبية ومسئولي هيئة البريد المصري الراعي الرسمي وروابط الرياضية على دعمهم الكامل خلال الفترة الماضية معربا عن سعادته بالاستقبال الحافل فى مطار القاهرة اليوم والذى كان على رأسه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

دفعة قوية 

وأشار بطل العالم تحت 21 عام ان هذه الميدالية ستمنحه دفعة قوية خلال البطولات المقبلة وستكون الميدالية الأهم التى يطمح للفوز بها هى ميدالية اولمبياد لوس انجلوس 2028.

دعم فني

وجاء تتويج معتز كترجمة مباشرة للدعم الفني والإداري الذي يقدمه الاتحاد برئاسة المستشار محمد مصطفى، والذي يعمل خلال السنوات الأخيرة على توسيع قاعدة اللاعبين الشباب، وزيادة فرص الاحتكاك الدولي، وتجهيز الأبطال لخوض أكبر البطولات بثقة وخبرة.

وبدأ معتز مشواره في البطولة بالفوز على لاعب إندونيسيا بنتيجة 2-0 في دور الـ32، قبل أن يواصل التألق ويتخطى لاعب كازاخستان بالنتيجة نفسها في دور الـ16 

وفي ربع النهائي واجه معتز اختبارًا صعبًا أمام لاعب السعودية، لكنه حسمه بنتيجة 2-1 ليضمن ميدالية عالمية ويتأهل إلى نصف النهائي.

وواصل البطل المصري طريقه بثبات وتفوّق على لاعب الأردن 2-1 ليبلغ النهائي، حيث قدّم مواجهة قوية أمام لاعب الهند أنهاها لصالحه بنتيجة 2-0، ليعتلي منصة التتويج بالميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق، في إنجاز يعزز مكانة مصر العالمية في اللعبة.

معتز بالله عاصم مصر التايكوندو الميدالية الذهبية بطولة العالم للتايكوندو كينيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

