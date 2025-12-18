قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

12 فبراير .. نظر أولى جلسات التحقيق بشأن دعوى نفقة مصاريف أبناء إبراهيم سعيد

رامي المهدي

قررت محكمة الأسرة، بالقاهرة الجديدة، قبول استئناف اللاعب إبراهيم سعيد بشأن دعوى نفقة مصاريف بناته وإعادة ملف القضية مرة أخرى للتحقيق.

وقال المحامي محمد رشوان دفاع اللاعب إبراهيم سعيد، لصدى البلد،  إن المحكمة حددت جلسة 12 فبراير، لنظر أولى جلسات التحقيق بشأن دعوى نفقة مصاريف بنات موكله.

وفي قضية اخرى، قضت محكمة الاسرة، برفض الدعوى المرفوعة من لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد ضد طليقته، والمتعلقة بضم حضانة بعد بلوغهما السن القانونية.

واستند إبراهيم سعيد في الدعوى التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، على أن بناته تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن الأم وفقا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.

وكانت المحكمة المختصة، قررت تأجيل نظر دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، على أثر قضية نفقة لصالح مطلقته لجلسة 7 أكتوبر.

كانت محكمة الأسرة  أجلت استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بـ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، للمذكرات واستخراج أسباب حبسه.

وأكد محامي اللاعب إبراهيم سعيد خلال الجلسة أنه طالب باستخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله والمقدرة بـ مليوني جنيه في الشهر، والطعن بالتزوير على المبلغ.

