التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
أستاذ علوم سياسية: الشباب تتصدر المشهد في انتخابات النواب 2025
أزمة إيميلات بين الزمالك وبتروجيت حول صفقة سوبر | تفاصيل
إصابة أمين شرطة وموظف بوعكة صحية في لجان انتخابات الإعادة بالدقهلية
مشهد إنساني.. رجل أمن يساعد مسنة للدخول للإدلاء بصوتها في انتخابات الإعادة بالمنوفية
محافظات

الغربية تواصل التصويت في إعادة انتخابات النواب.. و«عمليات المحافظة» في حالة انعقاد دائم |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعته الدقيقة والمستمرة لسير العملية الانتخابية في يومها الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث بدأ صباح اليوم أعمال المتابعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالتزامن مع فتح اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين في ختام أيام التصويت، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ،اللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

واطّلع المحافظ على تقارير غرفة العمليات المركزية المرتبطة إلكترونيًا بجميع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة انتظام العملية الانتخابية داخل 642 لجنة انتخابية داخل 613 مقرًا  مقرًا على مستوى المحافظة، لخدمة 3,658,896 ناخبًا، ورصد معدلات الإقبال، والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة أمام المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن أداء الناخبين لحقهم الدستوري بسهولة ويسر.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد اللواء أشرف الجندي خلال المتابعة أن محافظة الغربية رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ اللحظات الأولى لانطلاق جولة الإعادة، وأن مركز السيطرة يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ أو ملاحظات، مع استمرار التنسيق الكامل واللحظي بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية.

ووجّه محافظ الغربية رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بمواصلة الجولات الميدانية طوال اليوم، وتكثيف التواجد التنفيذي لتقديم الدعم اللازم، ومتابعة الخدمات اللوجستية، والاطمئنان على راحة المواطنين وسهولة دخولهم وخروجهم من مقار التصويت دون معوقات.

تحسين خدمات المواطنين 

وشدّد اللواء أشرف الجندي على أن المشاركة في جولة الإعادة تمثل استكمالًا لمسار ديمقراطي مهم، وتعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، موجّهًا التحية لأهالي الغربية على تفاعلهم الإيجابي، وداعيًا جموع الناخبين إلى التوجه للجانهم في اليوم الثاني والأخير والإدلاء بأصواتهم بكل حرية ومسؤولية، بما يليق بمكانة المحافظة وأبنائها.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات انتخابات الجولة الثانية الإعادة مجلس النواب

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير الاتصالات

لو عندك 88 سنة وزارة الاتصالات بتوفر لك تدريب.. تفاصيل

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

هاتف ايفون بدون حواف

هاتف بدون حواف.. تفاصيل نسخة أبل للاحتفال بمرور 20 عاما

محركات الاحتراق الداخلي

تراجع تاريخي.. الاتحاد الأوروبي يلغي حظر محركات الاحتراق الداخلي

سيارات

انهيار عملاق الـ ليدار.. شركة سيارات شهيرة تعلن إفلاسها

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

