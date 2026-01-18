بين الريادة والشمول.. وحدات السكان تنفذ حملات ومبادرات لتحسين الخصائص السكانية بقنا

نفذت وحدات السكان بمحافظة قنا، عدد من الحملات والأنشطة والفعاليات الميدانية بعدد من القرى والمراكز، في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بالقضية السكانية وتحسين خصائص المواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية، وحرص وزارة التنمية المحلية على دعم المبادرات الهادفة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والسيطرة على معدلات النمو السكاني.

وشملت الجهود، تنفيذ مبادرة «مستقبل شبابنا يهمنا – لا للإدمان» بقرى المحروسة، طوخ، نقادة، والقناوية بمركز قنا، إلى جانب التجول الميداني بعدد من المراكز والقرى، ضمن حزمة من المبادرات التي تنفذها وحدة السكان بالمحافظة، أبرزها مبادرة قرية بلا أمية، وصحتك تهمنا، وحقق حلمك، وفرصتك في حرفتك، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وجاءت هذه الأنشطة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بتفعيل دور وحدات السكان وتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، ودعم وتنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان المصري، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وبمتابعة اللواء سامي علام السكرتير العام واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، ووفق توجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والخبير الديموجرافي.

وشارك في أعمال المتابعة والتنسيق رمضان الصغير، مدير إدارة وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا، وأحمد علي، مسؤول التنسيق والمتابعة بالوحدة، وإيمان منصور عضو التوثيق والإعلام بالوحدة، إلى جانب فريق العمل السكاني، حيث تم رصد عدد من الظواهر السلبية بالقرى والنجوع التابعة، والعمل على معالجتها من خلال التدخلات المجتمعية.

وشهدت الفعاليات، تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية تضمنت ندوات حول أهمية التعليم ومحو الأمية، وورش عمل لتنمية المهارات الحياتية، وريادة الأعمال، والشمول المالي، وأهمية العمل، بما يسهم في تمكين الشباب وتحسين مستوى الوعي المجتمعي.

وجاء تنفيذ المبادرات، بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديريات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة، ومحو الأمية، وبمشاركة الأزهر الشريف، والأوقاف، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومؤسسات المجتمع المدني، حيث جرى التأكيد على أهمية تضافر الجهود للقضاء على الإدمان وبناء مجتمع أكثر وعيًا.

وأكدت الوحدات المحلية، أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لخطة الدولة للقضاء على السلوكيات السلبية والعادات والتقاليد الخاطئة، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخصائص السكانية بمحافظة قنا.