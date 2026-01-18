افتتاح منظومة الحوكمة الإلكترونية للخدمات الطبية بكلية طب الأسنان بقنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، منظومة الحوكمة الإلكترونية للخدمات الطبية بكلية طب الفم والأسنان، في إطار توجه الجامعة نحو تطبيق نظم الحوكمة الإلكترونية وتطوير آليات العمل داخل كليات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان، الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور عمر سليمان، وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون الدراسات العليا، الدكتور الطيب عبد الرازق، وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة والكلية.

وتشمل المنظومة الجديدة تطبيق الحوكمة الإلكترونية الكاملة لمسار تقديم الخدمة الطبية داخل الكلية، بدءا من التسجيل المسبق للمرضى على النظام الإلكتروني للحجز، حيث يقوم المريض بإدخال بياناته الشخصية والطبية واختيار موعد الكشف إلكترونيا وفق الطاقة الاستيعابية للعيادات.

بعدها يتوجه المريض في الموعد المحدد إلى عيادات التشخيص، حيث يتم تسجيل بيانات الكشف والفحوصات على النظام، ليتم بعد ذلك تشخيص الحالة وتوزيعها آليا على القسم المختص، مع متابعة مسار الحالة داخل العيادات التعليمية والعلاجية من خلال النظام الإلكتروني، دون أي تدخل بشري، بما يضمن الدقة والشفافية، وتحقيق العدالة في توزيع الحالات، وسرعة تقديم الخدمة، وإحكام الرقابة على مختلف مراحل العمل داخل المنظومة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، أن المنظومة تسهم في تنظيم حركة المرضى داخل العيادات، وتقليل فترات الانتظار، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والطبي، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية، وتواكب معايير الجودة والحوكمة الإلكترونية.

وخلال الافتتاح تفقد رئيس الجامعة منظومة العمل الجديدة، واستمع إلى شرح وافي ومفصل حول آليات التشغيل، ومراحل تقديم الخدمة، وكيفية تسجيل البيانات ومتابعة الحالات إلكترونيا، وناقش كافة تفاصيل عمل المنظومة لمتابعة حسن سير العمل وضمان استدامة كفاءتها.

كما وجه رئيس جامعة قنا، بضرورة ربط منظومة الحوكمة الإلكترونية بين جميع كليات وعيادات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية، بما يتيح توفير بيانات دقيقة ومتكاملة لكل مريض، وإتاحة التاريخ والسجل المرضي بصورة منظمة، لما لذلك من أهمية كبيرة في تحسين جودة علاج الحالات، ودعم البحث العلمي، وتوفير قواعد بيانات موثوقة تخدم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

و أضاف عكاوى، بأن الجامعة تولي اهتماما بالغا بتطبيق الرقمنة ونظم الحوكمة الإلكترونية داخل مختلف قطاعاتها، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لكليات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية، بما يمكنها من أداء دورها الخدمي العلاجي والتعليمي على الوجه الأمثل، وبما يسهم في تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي اقليم جنوب الصعيد.