قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بإيدينا هنجملها.. حملة نظافة ترفع 200طن مخلفات من نجع حمادي| صور

حملة نجع حمادى
حملة نجع حمادى
يوسف رجب

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، تمكنت من رفع قرابة 200 طنًا تراكمات قديمة من القمامة والمخلفات الصلبة، في حملة مكبرة بالمنطقة الواقعة خلف مصنع السكر والطريق الغربي "كمين الرمل – زليتن"، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة تمكنت من رفع 3 أطنان من القمامة على طريق "مصر – أسوان" الزراعي، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بطريق "مصر – أسوان" بدأ من منطقة المفارق، كما تمت أعمال دهان وتلوين البلدورات من بداية مصنع السكر وحتى نهاية الطريق الموازي له، مع إضافة لمسات وطنية وجمالية وتزيين حوائط سور المصنع بالأعلام.

وأشاد عبدالحليم، بالجهد المجتمعي المبذول من أعضاء مبادرة "بإيدينا هنجملها"، وهي مبادرة مجتمعية أطلقت بمشاركة 8 جمعيات أهلية وخدمية، وبالتعاون مع مبادرة "صحبة في الخير".

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات، للمشاركة في تعزيز وتحسين المجتمع للمواطنين، وترسيخًا لثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، وتعزيز الوعي الصحي، والمساهمة في بناء بيئة مجتمعية نظيفة ومتطورة.

ووجه حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، الشكر لأعضاء المبادرة، وعلى رأسهم رشا السلاوي، صاحبة الفكرة، مشيرًا إلى أن تحقيق أهداف المبادرة يتطلب مزيدًا من التعاون والتكاتف بين الجمعيات الأهلية والشباب.

وأضاف الزمقان، أن فعاليات المبادرة تضمنت عددًا من المحاور، شملت إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع، ودهان البلدورات، وزراعة الأشجار، وقص وتهذيب الأشجار، إلى جانب دهان المطبات وأعمدة الإنارة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.


قنا حملة نظافة بإيدينا هنجملها نجع حمادى مبادرة تجميل أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

ترشيحاتنا

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد