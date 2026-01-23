بإيدينا هنجملها.. حملة نظافة ترفع 200طن مخلفات من نجع حمادي| صور

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، تمكنت من رفع قرابة 200 طنًا تراكمات قديمة من القمامة والمخلفات الصلبة، في حملة مكبرة بالمنطقة الواقعة خلف مصنع السكر والطريق الغربي "كمين الرمل – زليتن"، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة تمكنت من رفع 3 أطنان من القمامة على طريق "مصر – أسوان" الزراعي، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بطريق "مصر – أسوان" بدأ من منطقة المفارق، كما تمت أعمال دهان وتلوين البلدورات من بداية مصنع السكر وحتى نهاية الطريق الموازي له، مع إضافة لمسات وطنية وجمالية وتزيين حوائط سور المصنع بالأعلام.

وأشاد عبدالحليم، بالجهد المجتمعي المبذول من أعضاء مبادرة "بإيدينا هنجملها"، وهي مبادرة مجتمعية أطلقت بمشاركة 8 جمعيات أهلية وخدمية، وبالتعاون مع مبادرة "صحبة في الخير".

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات، للمشاركة في تعزيز وتحسين المجتمع للمواطنين، وترسيخًا لثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، وتعزيز الوعي الصحي، والمساهمة في بناء بيئة مجتمعية نظيفة ومتطورة.

ووجه حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، الشكر لأعضاء المبادرة، وعلى رأسهم رشا السلاوي، صاحبة الفكرة، مشيرًا إلى أن تحقيق أهداف المبادرة يتطلب مزيدًا من التعاون والتكاتف بين الجمعيات الأهلية والشباب.

وأضاف الزمقان، أن فعاليات المبادرة تضمنت عددًا من المحاور، شملت إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع، ودهان البلدورات، وزراعة الأشجار، وقص وتهذيب الأشجار، إلى جانب دهان المطبات وأعمدة الإنارة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



