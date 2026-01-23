الكشف على 473 مواطنا في قافلة طبية بقرية البحري قمولا بقنا



أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية، بقرية البحري قمولا التابعة لمركز ومدينة نقادة، والتي استمرت على مدار يومين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، للاهتمام بصحة المواطنين، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية في القرى والنجوع.



وأوضح محافظ قنا، بأن القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتكثيف الخدمات الطبية في القرى والأماكن النائية.





وأضاف عبدالحليم، بأن القافلة تنسيقًا ميدانيًا بإشراف المهندس ياسر حمادي، رئيس مركز ومدينة نقادة، وأحمد البتيتي، رئيس القرية، لضمان تذليل كافة العقبات اللوجستية لأعضاء القافلة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين المترددين للاستفادة من الخدمات المقدمة بشكل مجاني.



و ضمت القافلة، نخبة من الأطباء المتخصصين، لتقديم خدمات علاجية متكاملة، شملت 9 تخصصات ضمت النساء والتوليد، طب الأطفال، الجراحة العامة، الرمد "عيون"، الباطنة، العظام، الجلدية، والأسنان، بجانب تقديم استشارات وخدمات تنظيم الأسرة.



وتمكنت القافلة، من تقديم خدماتها لحوالى 473 مواطنا، مع صرف الأدوية والمستلزمات العلاجية بالمجان، بالإضافة إلى توعوية المواطنين حول طرق الوقاية من الأمراض المزمنة وأهمية الكشف المبكر.



وأكد محافظ قنا، أن المحافظة مستمرة في إطلاق مثل هذه القوافل الطبية بصفة دورية، ضمن خطة متميزة لمديرية الصحة بقنا، لضمان تقديم الخدمة الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، مشيراً إلى أهمية العمل على دعم صحة المواطنين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.



