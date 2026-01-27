قنا.. الكشف على 820 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بنجع حمادي

استقبلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية من جامعة قنا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتعاون بين المؤسسات الحكومية وتكثيف الجهود لتقديم خدمات صحية متكاملة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ونجحت القافلة، التي أشرف عليها حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، في توقيع الكشف الطبي المجاني على 820 حالة من أبناء المركز والقرى المجاورة، في استجابة ملموسة لاحتياجات المواطنين.

وضمت القافلة، نخبة من الأطباء المتخصصين في 8 مجالات طبية مختلفة، شملت الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والجلدية والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والتوليد.

وأجرت القافلة الطبية، توقيع الكشف الطبي على 190 حالة في تخصص الباطنة، و120 حالة رمد، و150 حالة عظام، و100 حالة أنف وأذن، و100 حالة جلدية، و95 حالة أطفال، و40 حالة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب 25 حالة في تخصص النساء والتوليد.

كما تضمنت القافلة، مشاركة أعضاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقنا، وعمل حملات توعية ميدانية للمواطنين، وتوزيع منشورات إرشادية للتعريف بمخاطر المواد المخدرة وسبل الوقاية منها.

وجاءت القافلة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن تعزيز أوجه التعاون بين المؤسسات الحكومية، وتلبيةً لطلب إحدى الجمعيات الخيرية وفي إطار الدور المجتمعي لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قنا.