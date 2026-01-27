قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة في الكونفدرالية
الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في زابوروجيه وخارجوف والقضاء على 2650 جنديا أوكرانيا
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. الكشف على 820 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بنجع حمادي

قافلة طبية بنجع حمادى
قافلة طبية بنجع حمادى
يوسف رجب

استقبلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية من جامعة قنا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتعاون بين المؤسسات الحكومية وتكثيف الجهود لتقديم خدمات صحية متكاملة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ونجحت القافلة، التي أشرف عليها حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، في توقيع الكشف الطبي المجاني على 820 حالة من أبناء المركز والقرى المجاورة، في استجابة ملموسة لاحتياجات المواطنين.

وضمت القافلة، نخبة من الأطباء المتخصصين في 8 مجالات طبية مختلفة، شملت الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والجلدية والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والتوليد.

وأجرت القافلة الطبية، توقيع الكشف الطبي على 190 حالة في تخصص الباطنة، و120 حالة رمد، و150 حالة عظام، و100 حالة أنف وأذن، و100 حالة جلدية، و95 حالة أطفال، و40 حالة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب 25 حالة في تخصص النساء والتوليد.

كما تضمنت القافلة، مشاركة أعضاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقنا، وعمل حملات توعية ميدانية للمواطنين، وتوزيع منشورات إرشادية للتعريف بمخاطر المواد المخدرة وسبل الوقاية منها.

وجاءت القافلة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن تعزيز أوجه التعاون بين المؤسسات الحكومية، وتلبيةً لطلب إحدى الجمعيات الخيرية وفي إطار الدور المجتمعي لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قنا.

قنا نجع حمادي قافلة طبية مجانية جامعة قنا حياة كريمة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أعمال التصحيح

الأسبوع المقبل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

امتحانات

إعلان نتائج طلاب النقل بالجيزة على موقع المديرية .. تعرف عليها

كسر مفاجئ في فوة

كسر مفاجئ يتسبب في قطع المياه عن مركز كامل بكفر الشيخ

بالصور

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك
كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك
كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد