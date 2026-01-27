قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
الجيش اللبناني يبحث تطورات الأوضاع مع القيادة الوسطى الأمريكية
محافظ قنا: إصلاح وتركيب 207 كشافات لرفع كفاءة منظومة الإنارة بنجع حمادى| صور

يوسف رجب

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تتابع جهود الوحدات المحلية في كافة القطاعات المختلفة، لاسيما أعمال رفع كفاءة الأعمدة والكشافات والمحولات الكهربائية، لضمان تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة. 

وأشار محافظ قنا، إلى تنفيذ حملات صيانة موسعة بقرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين الزمقان، من خلال التنسيق مع رؤساء الوحدات القروية، شملت شوارع المدينة والقرى التابعة، والتي أسفرت عن إصلاح وتركيب 207 كشافات إنارة، لضمان سلامة المواطنين. 

وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة نجع حمادي، أن هذه الأعمال شملت إصلاح 165 وتركيب 42 كشافاً جديداً، كما تضمنت الأعمال تنفيذ إحلال وتجديد لعدد من أعمدة الإنارة بقرية أولاد نجم بهجورة، لتعزيز الإضاءة بالمناطق المحرومة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة نجع حمادي، استبدال الأعمدة المتهالكة لضمان سلامة المواطنين، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو أعمدة متهالكة قد تمثل خطورة على أرواح المواطنين. 

وشدد الزمقان، على متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، مع ضمان توفير الإضاءة المناسبة التي تعزز عوامل الأمان والحماية بالمناطق السكنية والمحاور الرئيسية، مشيرًا إلى استمرار هذه المتابعات الميدانية والاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين المتعلقة بمنظومة الإنارة.
 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

المبادرة الوطنية لدعم مسار التنمية المستدامة

وزيرة البيئة: الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية في مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي للإعاقة يوفر كراسي متحركة لذوي الهمم بمعرض الكتاب

الاعلى للاعلام

وفد المجلس الأعلى للإعلام يهنئ المستشار هشام بدوي

بالصور

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

