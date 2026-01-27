محافظ قنا: إصلاح وتركيب 207 كشافات لرفع كفاءة منظومة الإنارة بنجع حمادى| صور

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تتابع جهود الوحدات المحلية في كافة القطاعات المختلفة، لاسيما أعمال رفع كفاءة الأعمدة والكشافات والمحولات الكهربائية، لضمان تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.



وأشار محافظ قنا، إلى تنفيذ حملات صيانة موسعة بقرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين الزمقان، من خلال التنسيق مع رؤساء الوحدات القروية، شملت شوارع المدينة والقرى التابعة، والتي أسفرت عن إصلاح وتركيب 207 كشافات إنارة، لضمان سلامة المواطنين.

وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن هذه الأعمال شملت إصلاح 165 وتركيب 42 كشافاً جديداً، كما تضمنت الأعمال تنفيذ إحلال وتجديد لعدد من أعمدة الإنارة بقرية أولاد نجم بهجورة، لتعزيز الإضاءة بالمناطق المحرومة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، استبدال الأعمدة المتهالكة لضمان سلامة المواطنين، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو أعمدة متهالكة قد تمثل خطورة على أرواح المواطنين.



وشدد الزمقان، على متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، مع ضمان توفير الإضاءة المناسبة التي تعزز عوامل الأمان والحماية بالمناطق السكنية والمحاور الرئيسية، مشيرًا إلى استمرار هذه المتابعات الميدانية والاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين المتعلقة بمنظومة الإنارة.

