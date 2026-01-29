قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استجابة للأهالي..إزالة مزرعة طيور مخالفة وسط الكتلة السكنية بنجع حمادى

يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة العمل على إنهاء شكوى عدد من الأهالي سكان إحدى العقارات بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من وجود مزرعة دواجن غير قانونية داخل الكتلة السكنية.

ونجحت الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، بإشراف المهندسة إيمان صلاح، مدير الإدارة، في إنهاء الشكوى عقب الفحص والمعاينة الميدانية التي أجرتها اللجنة المختصة، في إطار توجيهات محافظ قنا، بضرورة التفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين والارتقاء بمنظومة الصحة العامة والبيئة.

وأوضحت مدير عام شئون البيئة بقنا، بأن الشكوى أفادت بوجود مزرعة دواجن غير قانونية داخل الكتلة السكنية بنجع حمادي، حيث تبين قيام أحد المواطنين باستغلال "منور" العقار لتربية الطيور، مما تسبب في انبعاث روائح كريهة، أزعجت القاطنين.

وأشارت صلاح، إلى أنه بالتنسيق مع المهندسة صفاء عبد الرحيم، مديرة شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تم تحرير إنذار رسمي للمشكو في حقه، وإمهاله مدة قانونية لإخلاء المكان وتطهيره، وأنه سيتم عمل معاينة مرة أخرى للتأكد من التنفيذ، مؤكدة استجابة المشكو في حقه، وإزالة كافة الدواجن وتنظيف الموقع محل الشكوى.

وأكدت مدير عام شئون البيئة بقنا، استمرار الحملات في رصد وفحص كافة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالبيئة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد حياة المواطنين أو تضر بالصالح العام.

قنا مزرعة طيور مخالفة وسط الكتلة السكنية مدينة نجع حمادي الكتلة السكنية منظومة الصحة العامة

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
الشباب والرياضة بالشرقية
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
