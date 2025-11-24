حريق ومشاجرة و150 جنيه للصوت.. الوطنية للانتخابات تكشف أحداث اليوم الأول بالغربية

قال مؤمن سالمان، رئيس لجنة متابعة محافظة الغربية بالانتخابات، إن المحافظة تضم 7 لجان عامة تضم 642 لجنة فرعية، وأن سير العمل في كافة اللجان يسير بانتظام.

انتظام عملية التصويت

وأضاف سالمان أن الكثافات الانتخابية تم رصدها في مدن طنطا والمحلة وقطور، مشيرًا إلى وقوع حوادث محدودة مثل حريق صغير بجوار اللجنة الفرعية رقم 36، ومشاجرة أمام إحدى اللجان، موضحًا أن هذه الحوادث لم تؤثر على انتظام عملية التصويت.

وأشار رئيس لجنة متابعة الغربية إلى أنه تم تحرير عدد من المحاضر نتيجة بعض الخروقات، حيث تم ضبط مبالغ مالية لدى بعض الأشخاص بواسطة ضباط المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط بطاقات انتخابية

كما تم ضبط بطاقات انتخابية تم جمعها، وأقر المتهم في إحدى الحالات بأنه دفع 150 جنيهًا للناخب بعد الإدلاء بصوته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضًا.

سير العملية الانتخابية

وأكد سالمان أن عملية التصويت مستمرة حتى آخر ناخب، وأن الكثافات أمام اللجان لا تعيق انتظام الانتخابات، مشيرًا إلى حرص الفرق الرقابية على متابعة كل اللجان لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن.