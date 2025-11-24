الوطنية للانتخابات: استبعاد موظفة في الشرقية تسببت في تعطيل التصويت.. فيديو

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن موقف الهيئة من الشكاوى الواردة إليها من الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وقال أحمد بنداري، في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قدم شكوى عن العملية الانتخابية في لجنة 77 مدرسة دفرة في طنطا، تفيد بقيام رئيس لجنة بطرد ناخبة لجهلها بعملية الانتخاب ووضع الورقة بالصندوق فارغة.

وبسؤال مع المستشارة رئيسة اللجنة أكدت عدم حدوث تلك الواقعة وأنها غير صحيحة ولم يتم توجيه أي ناخب وتترك الناخب يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

كما تقدم حزب الإصلاح والنهضة بشكوى إلى الوطنية للانتخابات، عن مخالفة في لجنة 37 مدرسة طلائع المستقبل في الشرابية، وفيها تم منع الوكيل من الدخول وبالفحص تبين مرور مرشحين على تلك المدرسة وكذلك وكيل مرشيح بالإضافة إلى تواجد مناديب مثبتين في محضر تواجد وفتح هذه اللجنة.

وكذلك قدم حزب الدستور، شكوى إلى الهيئة تنص على أنه في مدرسة عمر مكرم الابتدائية تم توزيع بونات مقابل أصوات انتخابية وتم إخطار رئيس اللجنة العامة وانتقال أحد أعضائها إلى ذلك المقر الانتخابي وتم بث تصوير حي مباشر من أمام المقر الانتخابي ثبت منه عدم صحة الواقعة وتم إرسال الرسالة إلى الحزب صاحب الشكوى.

وقدم الحزب المصري الديمقراطي، شكوى عن لجنة رقم 11 مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية بحلوان، بتواجد أشخاص داخل المقر الانتخابي يستعلمون للناخبين عن أرقامهم وتوجيههم، وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بعدم وجود أشخاص داخل المقر الانتخابي وبالفعل انتقل للتأكد من عدم صحة هذه الشكوى وأخلا مقر المركز الانتخابي من أي أشخاص.

أما حزب الدستور فقد تقدم بشكوى في لجنة أبو رشوان في الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، تفيد بتعطيل الناخبين داخل اللجنة وتم استبعاد موظفة تسببت في ذلك وانتظم العمل في اللجنة وفقا لما قررته رئيسة اللجنة الفرعية بأن هذه السيدة هي التي تسببت في تعطيل العملية الانتخابية.