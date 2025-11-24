قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: استبعاد موظفة في الشرقية تسببت في تعطيل التصويت.. فيديو

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد شحتة

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن موقف الهيئة من الشكاوى الواردة إليها من الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وقال أحمد بنداري، في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قدم شكوى عن العملية الانتخابية في لجنة 77 مدرسة دفرة في طنطا، تفيد بقيام رئيس لجنة بطرد ناخبة لجهلها بعملية الانتخاب ووضع الورقة بالصندوق فارغة.

وبسؤال مع المستشارة رئيسة اللجنة أكدت عدم حدوث تلك الواقعة وأنها غير صحيحة ولم يتم توجيه أي ناخب وتترك الناخب يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

كما تقدم حزب الإصلاح والنهضة بشكوى إلى الوطنية للانتخابات، عن مخالفة في لجنة 37 مدرسة طلائع المستقبل في الشرابية، وفيها تم منع الوكيل من الدخول وبالفحص تبين مرور مرشحين على تلك المدرسة وكذلك وكيل مرشيح بالإضافة إلى تواجد مناديب مثبتين في محضر تواجد وفتح هذه اللجنة.

وكذلك قدم حزب الدستور، شكوى إلى الهيئة تنص على أنه في مدرسة عمر مكرم الابتدائية تم توزيع بونات مقابل أصوات انتخابية وتم إخطار رئيس اللجنة العامة وانتقال أحد أعضائها إلى ذلك المقر الانتخابي وتم بث تصوير حي مباشر من أمام المقر الانتخابي ثبت منه عدم صحة الواقعة وتم إرسال الرسالة إلى الحزب صاحب الشكوى.

وقدم الحزب المصري الديمقراطي، شكوى عن لجنة رقم 11 مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية بحلوان، بتواجد أشخاص داخل المقر الانتخابي يستعلمون للناخبين عن أرقامهم وتوجيههم، وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بعدم وجود أشخاص داخل المقر الانتخابي وبالفعل انتقل للتأكد من عدم صحة هذه الشكوى وأخلا مقر المركز الانتخابي من أي أشخاص.

أما حزب الدستور فقد تقدم بشكوى في لجنة أبو رشوان في الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، تفيد بتعطيل الناخبين داخل اللجنة وتم استبعاد موظفة تسببت في ذلك وانتظم العمل في اللجنة وفقا لما قررته رئيسة اللجنة الفرعية بأن هذه السيدة هي التي تسببت في تعطيل العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب شكاوى الانتخابات مخالفات الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد