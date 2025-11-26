قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتحال صفة طبيب..إغلاق مركز تغذية علاجية بدون ترخيص في الزقازيق

جانب من الاغلاق
جانب من الاغلاق
عبدالصمد ماهر

أغلقت وزارة الصحة والسكان إداريًا مركز «إنسان» للعلاج المساعد والتغذية العلاجية الكائن بشارع عياد خلف المدرسة اليابانية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك لممارسته النشاط بدون ترخيص رسمي.

جاء الإغلاق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة غير الحكومية.

حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج

وكشفت حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، قيام صيدلي بإدارة المركز منتحلًا صفة طبيب، بالإضافة إلى تعبئة وبيع كبسولات وأدوية تحتوي على مواد مجهولة المصدر داخل المكان، وهو ما يخالف أحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للمنشآت الطبية غير الحكومية.

تم غلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، وتحرير المحاضر اللازمة بتهم إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.

وتجدد وزارة الصحة والسكان التأكيد على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على جميع المنشآت الطبية والتجميلية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لضمان حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة ومرخصة تحمي صحتهم وسلامتهم.

وزارة الصحة الزقازيق انتحال صفة طبية بدون ترخيص الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

الملكية الفكرية

الجزائر تحتضن الاجتماع الإقليمي لرؤساء مكاتب حق المؤلف في المنطقة العربية

هشام نزيه

“الألحان الخالدة” تحتفي بروائع الشريعي وهشام نزيه بأداء أوركسترالي مبهر

Zootopia 2

قبل طرحه في مصر.. كل ما تريد معرفته عن Zootopia 2

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد