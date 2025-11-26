انطلاق منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الجزائري سيفي غريب، منتدى الأعمال المصري الجزائري بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة علس هامش انعقاد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن منطقتنا تتعرض أكثر من أي منطقة أخرى في العالم لتحديات ضخمة.

وأضاف أنه يجب أن نفعل اتفاقية التجارة الحرة ومنع الاندماج الضريبي والعمل علس توحيد المواصفات وتسهيل الإجراءات بين البلدين.

وأشار الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة التبادل التجاري بين مصر والجزائر وزيادة الاستثمارات بينهم، لافتا إلى أننا نسعى لتكامل في الاستثمار ومنح الأفضلية لمنتجات البلدين والتعاون الصناعي بيننا، مشيرا الى انه رغم نمو بين البلدين تزايد بنسبة ١٦% الا انه نقطة صغير بيننا ويجب تسميته الى 5 مليارات دولار.