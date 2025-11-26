قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: بناء وتنمية الوطن وتحسين جودة حياة المواطن هى أهم أولويات الوزارة

الاسكان
الاسكان
آية الجارحي

في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمراق والمجتمعات العمرانية ، وفي إطار سعي الوزارة المستمر لتمكين كوادرها، وتعزيز مفهوم الانضباط القيمي والمهني، قامت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، بتنظيم ندوة تناولت موضوعى نقل الخبرات بين الاجيال رفعاً للكفاءات ودفعاً للإنجاز مع ترسيخ الثقافة المؤسسية ، وأخلاقيات مهنة الهندسة لتحقيق صحة وسلامة ورفاهية الفرد والمجتمع .

وافتتحت المهندسة نفيسة هاشم الندوة بالعرض الأول بعنوان " الانتماء والولاء المؤسسي حجر أساس للاستقرار والنجاح الوظيفي". وأكدت أن هذه القيمة العظيمة تعد من اساسيات النجاح الفردي والمؤسسي ، وتمثل أمانة ومسئولية ناحية الجهة التى يعمل بها الفرد ، خاصة أن وزارة الإسكان تحمل على عاتقها مهام بناء وتنمية الوطن وتحسين جودة حياة المواطن. وبينت أن أعلى صور الولاء تتجسد في حماية المال العام ومراعاة رسالة الوزارة التي ننتمي اليها ، كما أشارت إلى أن تعزيز هذا الانتماء يتم من خلال القيادة الحكيمة ، والتحفيز والتقدير ، وإرساء مبادئ العدالة والشفافية في بيئة العمل.

وجاء العرض الثاني تحت عنوان " أخلاقيات وسلوك مهنة الهندسة " حيث أكدت مستشار الوزير على أن الهندسة عملية إبداعية تهدف إلى إعمار الأرض وتيسير حياة الإنسان، وزيادة الأمان والصحة والخير لكافة أعضاء المجتمع ، وشددت على أن ممارسة المهنة تتطلب الالتزام بأقصى درجات الكفاءة والمهارة، والتحلي بالشرف والنزاهة والأمانة والعدالة، لتحقيق صحة وسلامة ورفاهية الفرد والمجتمع ، وقد تطرقت الى " الكود المصري لأخلاقيات وقواعد وسلوكيات ممارسة مهنة الهندسة " من إصدارات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الهامة وسلطت الضوء على مسئولية المهندس تجاه المجتمع وخاصه المهندس بالجهاز الإداري بالدولة ، والتي تشمل حماية الأرواح والممتلكات وعدم اعتماد أيه رسومات هندسية تخالف القوانين المنظمة للمهنة، مع ضرورة احترام الملكية الفكرية وأهميه الاطلاع على القوانين واللوائح ذات الصلة ، مع قيام القيادات بحث المهندسين تحت اشرافهم بالسعي الدائم للتعليم والتدريب للارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي والمهني.

وقد أكدت المهندسة نفيسة هاشم أن هذه المبادرات تأتي في إطار الالتزام الدائم بتنمية قدرات العاملين لضمان تقديم أفضل مستوى من الأداء الفني والإداري.

الإسكان أخلاقيات مهنة الكود المصري القوانين المركز القومي لبحوث الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

محمد السيد

قرار إداري وليس فنيا.. الزمالك يضغط لتجديد عقد محمد السيد

رمضان صبحي

ماجد سامي يناشد الرئيس السيسي لحل أزمة رمضان صبحي

تشيلسي

وسط غياب يامال.. نجم تشيلسي يخطف الأضواء أمام برشلونة بأبطال أوروبا

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد