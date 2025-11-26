الإسكان: بناء وتنمية الوطن وتحسين جودة حياة المواطن هى أهم أولويات الوزارة

في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمراق والمجتمعات العمرانية ، وفي إطار سعي الوزارة المستمر لتمكين كوادرها، وتعزيز مفهوم الانضباط القيمي والمهني، قامت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، بتنظيم ندوة تناولت موضوعى نقل الخبرات بين الاجيال رفعاً للكفاءات ودفعاً للإنجاز مع ترسيخ الثقافة المؤسسية ، وأخلاقيات مهنة الهندسة لتحقيق صحة وسلامة ورفاهية الفرد والمجتمع .

سعر الدولار في بنك مصر اليوم 26-11-2025 سعر الجنيه الذهب اليوم 26-11-2025

وافتتحت المهندسة نفيسة هاشم الندوة بالعرض الأول بعنوان " الانتماء والولاء المؤسسي حجر أساس للاستقرار والنجاح الوظيفي". وأكدت أن هذه القيمة العظيمة تعد من اساسيات النجاح الفردي والمؤسسي ، وتمثل أمانة ومسئولية ناحية الجهة التى يعمل بها الفرد ، خاصة أن وزارة الإسكان تحمل على عاتقها مهام بناء وتنمية الوطن وتحسين جودة حياة المواطن. وبينت أن أعلى صور الولاء تتجسد في حماية المال العام ومراعاة رسالة الوزارة التي ننتمي اليها ، كما أشارت إلى أن تعزيز هذا الانتماء يتم من خلال القيادة الحكيمة ، والتحفيز والتقدير ، وإرساء مبادئ العدالة والشفافية في بيئة العمل.

وجاء العرض الثاني تحت عنوان " أخلاقيات وسلوك مهنة الهندسة " حيث أكدت مستشار الوزير على أن الهندسة عملية إبداعية تهدف إلى إعمار الأرض وتيسير حياة الإنسان، وزيادة الأمان والصحة والخير لكافة أعضاء المجتمع ، وشددت على أن ممارسة المهنة تتطلب الالتزام بأقصى درجات الكفاءة والمهارة، والتحلي بالشرف والنزاهة والأمانة والعدالة، لتحقيق صحة وسلامة ورفاهية الفرد والمجتمع ، وقد تطرقت الى " الكود المصري لأخلاقيات وقواعد وسلوكيات ممارسة مهنة الهندسة " من إصدارات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الهامة وسلطت الضوء على مسئولية المهندس تجاه المجتمع وخاصه المهندس بالجهاز الإداري بالدولة ، والتي تشمل حماية الأرواح والممتلكات وعدم اعتماد أيه رسومات هندسية تخالف القوانين المنظمة للمهنة، مع ضرورة احترام الملكية الفكرية وأهميه الاطلاع على القوانين واللوائح ذات الصلة ، مع قيام القيادات بحث المهندسين تحت اشرافهم بالسعي الدائم للتعليم والتدريب للارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي والمهني.

وقد أكدت المهندسة نفيسة هاشم أن هذه المبادرات تأتي في إطار الالتزام الدائم بتنمية قدرات العاملين لضمان تقديم أفضل مستوى من الأداء الفني والإداري.