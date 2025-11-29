وزير إعلام سوريا :دمشق لن تسمح للاحتلال بفرض واقع يستهدف النيل من سيادتها

أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن معركة "ردع العدوان" قلبت موازين القوى في المنطقة .وجاءت تلك التصريحات في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية".

وقال حمزة المصطفى في تصريحاته : الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تندرج ضمن محاولات استفزازية لجرها إلى مواجهة عسكرية.

وأضاف المصطفى: سوريا تتعامل مع التهديدات الإسرائيلية بحزم ومسؤولية ولن تسمح للاحتلال بفرض أي أمر واقع يستهدف النيل من سيادتها مهما بلغت الأثمان.

وختم حمزة المصطفى: محاولات بعض المجموعات المسلحة في السويداء ومناطق "قسد" استغلال الوضع الراهن لتوسيع نفوذها يهدد المشروع الوطني السوري