قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: يجب أن تحافظ إسرائيل على حوار حقيقي مع سوريا
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة تبدأ فى هذا التوقيت
متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القصف الإسرائيلي يتواصل على عدة مناطق في شرق غزة | تفاصيل

غزة
غزة
عادل نصار

أكد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن مختلف المناطق التي تشهد عمليات عسكرية في قطاع غزة ما تزال تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف ومتواصل، سواء في حي الزيتون أو مخيم البريج أو حي التفاح.

وأوضح في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الشرقية للقطاع، والمصنفة كمناطق صفراء، تواصل إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه شرق مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، ما يزيد من حدة الدمار والمعاناة الإنسانية.

وتابع، أن عمليات النسف لا تزال مستمرة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، حيث تنتشر الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق نيرانها وقذائفها مباشرة نحو منازل المواطنين وممتلكاتهم.

ولفت إلى أن حي الزيتون شهد استشهاد مواطن فلسطيني هذا اليوم بعد استهدافه مباشرة بنيران مسيرة إسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور، كما تواصل المدفعية الإسرائيلية قصف حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، في مشهد متكرر يعكس استمرار التصعيد العسكري.

وأشار إلى أن شمال قطاع غزة بدوره يتعرض لقصف متواصل، إذ لم تتوقف القذائف والانفجارات التي تهز المناطق الشرقية لبلدة جباليا، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية في محيط تلك المناطق.

وتابع: "كما شهدت ساعات الصباح الأولى إطلاق نيران كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، خصوصًا منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، إضافة إلى استهداف المنطقة الغربية لمدينة غزة، بما في ذلك منطقتا السودانية وميناء غزة".

غزة قطاع غزة قصف إسرائيلي حي التفاح مخيم البريج حي الزيتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

دونجا

بعد عدم ضمه.. أول تعليق من دونجا على قائمة المنتخب الوطني

منتخب مصر

“من 1988 إلى 2025.. ماذا قدّم منتخب مصر في كأس العرب؟

منتخب قطر

شوط أول سلبي بين قطر وفلسطين في كأس العرب

بالصور

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد