رئيس هيئة السكة الحديد يبحث مع شركة "وابتك" العالمية تطوير منظومة صيانة الجرارات بورشة مهمشة

استقبل اليوم رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر إليشيا هامر، رئيسة قطاع الخدمات بشركة وابتك العالمية، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا وصيانة الجرارات وأنظمة السكك الحديدية، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج الصيانة الدورية لأسطول الجرارات العامل على الشبكة.

خطط دعم أسطول الجرارات بأحدث تقنيات

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان خطط دعم أسطول الجرارات بأحدث تقنيات الصيانة الوقائية والأنظمة الرقمية الحديثة، بما يسهم في تقليل الأعطال الميدانية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. كما تمت مناقشة برامج تدريب العاملين بالهيئة والاستفادة من خبرات الشركة العالمية في تطوير مسار الصيانة الشاملة.

وتناول اللقاء آخر مستجدات مشروع إنشاء ورشة مهمشة لصيانة الجرارات الجديدة، التي تهدف إلى توحيد منظومة الصيانة تحت سقف واحد يشمل الصيانة الدورية وغير المجدولة، والإصلاحات الثقيلة، والتصنيع الكامل للمكوّنات الرئيسية وفق أعلى المواصفات العالمية. وتضم الورشة 7 سكك صيانة قادرة على استيعاب 19 جراراً في وقت واحد، موزعة بين الصيانة الخفيفة والثقيلة وعمليات خراطة العجلات، إضافة إلى ورشة لتصنيع المكونات بطاقة تشغيلية لمعالجة 11 مكوّناً رئيسياً بالتوازي، بما يقلل زمن التسكين ويرفع جاهزية الأسطول.

كما تشمل الورشة مخازن لقطع الغيار الخفيفة والثقيلة بمساحة 2200 متر مربع لضمان توافر الاحتياجات التشغيلية، إلى جانب المبنى الإداري والمرافق الخدمية بطاقة استيعابية تتجاوز 250 مهندساً وفنياً، تم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والاشتراطات البيئية.

ويعكس المشروع الرؤية الشاملة لوزارة النقل برئاسة معالي الفريق كامل الوزير، والتي تستهدف تحديث ورفع كفاءة منظومة السكك الحديدية، ويأتي ثمرة تعاون بين وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة وابتك العالمية لرفع جاهزية الأسطول وزيادة الاعتمادية وتقليل زمن خروج الجرارات من الخدمة.

وفي ختام الزيارة، قامت السيدة إليشيا هامر والوفد المرافق لها بجولة داخل متحف السكة الحديد ومحطة مصر بالقاهرة، حيث أعربت عن تقديرها للتطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية المصرية، وللجهود المبذولة للارتقاء بخدمات التشغيل والصيانة وفق أحدث الممارسات العالمية.