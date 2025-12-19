قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026
وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: يجب تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة
مدبولي: المدن الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل
عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء
أخبار التكنولوجيا |ChatGPT يحقق إنجازا جديدا في 2025.. أبل تخطط لتغيير جذري في تصميم iPhone 18 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

خطوة تهز عرش iOS.. آبل تفتح أبوابها لمتاجر التطبيقات البديلة
 

أعلنت شركة آبل الأمريكية، أنها ستسمح بوجود متاجر تطبيقات بديلة في اليابان، كما ستتيح للمطورين معالجة المدفوعات للسلع والخدمات الرقمية خارج نظام الشراء داخل التطبيقات الخاص بها في نظام iOS. 

3 مليارات دولار.. ChatGPT يحقق إنجازا جديدا في 2025

 

وصلت تطبيقات ChatGPT، إلى مرحلة جديدة هذا الأسبوع بتسجيلها إنفاقا عالميا يصل إلى 3 مليارات دولار على الأجهزة المحمولة، وفقا لتقديرات مقدمي بيانات التطبيقات من Appfigures.

من الخيال إلى الواقع.. روبوت يتولى منصب المدير المالي لأول مرة في التاريخ

 

أعلنت شركة Pickle Robot، المتخصصة في تصنيع الروبوتات المستقلة لتفريغ البضائع في المستودعات ومراكز التوزيع، عن تعيين جيف إيفانسون أول مدير مالي (CFO) لها، وذلك بعد أيام من تقارير عن صفقة كبيرة مع شركة UPS.

من قفل الدردشات لتعديل الرسائل.. 7 ميزات لازم تجربها في واتساب

 

أصبح واتساب أكثر من مجرد تطبيق للمراسلة الفورية بعد أن أضافت ميتا العديد من الميزات المتقدمة منذ انضمامها إلى المنصة في 2014.

أبل تخطط لتغيير جذري في تصميم iPhone 18 Pro

 

أفاد تقرير جديد من The Information، بأن أجهزة آيفون القادمة من آبل iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max، قد تشهد تغييرا كبيرا في تصميم الواجهة الأمامية، مما يمثل أحد أكبر التحولات في تصميم الآيفون خلال السنوات الأخيرة.

تسريب جديد.. أوبو تعتزم إطلاق Reno 15 Pro Mini بتصميم مدمج

 

أعلنت شركة أوبو Oppo، مؤخرا عن إطلاق سلسلة Reno 15 في سوقها المحلي بالصين، مع العديد من النماذج التي يتم طرحها تباعا، بما في ذلك Reno 15c الذي يستهدف الفئة الاقتصادية.

رسائل المكالمات الفائتة.. اكتشف ميزة واتساب الجديدة المدهشة

 

أضاف تطبيق "واتساب" مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك إمكانية ترك الرسائل الصوتية، بالإضافة إلى ميزة خاصة تسمى "رسائل المكالمات الفائتة"، التي تحتوي على خدمة إضافية لا يمكن القيام بها مع رسائل البريد الصوتي التقليدية.

حصاد 2025.. أبرز خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تأثيرا واستخداما هذا العام

 

شهد عام 2025 طفرة هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مع تأثيرات واسعة على مختلف الصناعات، ومن توليد النصوص والصور إلى إبداع الفيديوهات والموسيقى، قفزت هذه التقنيات إلى آفاق جديدة، محدثة تحولا جذريا في كيفية إنتاج المحتوى واستهلاكه.

