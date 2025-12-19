أخبار التكنولوجيا |ChatGPT يحقق إنجازا جديدا في 2025.. أبل تخطط لتغيير جذري في تصميم iPhone 18 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



خطوة تهز عرش iOS.. آبل تفتح أبوابها لمتاجر التطبيقات البديلة



أعلنت شركة آبل الأمريكية، أنها ستسمح بوجود متاجر تطبيقات بديلة في اليابان، كما ستتيح للمطورين معالجة المدفوعات للسلع والخدمات الرقمية خارج نظام الشراء داخل التطبيقات الخاص بها في نظام iOS.

وصلت تطبيقات ChatGPT، إلى مرحلة جديدة هذا الأسبوع بتسجيلها إنفاقا عالميا يصل إلى 3 مليارات دولار على الأجهزة المحمولة، وفقا لتقديرات مقدمي بيانات التطبيقات من Appfigures.

أعلنت شركة Pickle Robot، المتخصصة في تصنيع الروبوتات المستقلة لتفريغ البضائع في المستودعات ومراكز التوزيع، عن تعيين جيف إيفانسون أول مدير مالي (CFO) لها، وذلك بعد أيام من تقارير عن صفقة كبيرة مع شركة UPS.

أصبح واتساب أكثر من مجرد تطبيق للمراسلة الفورية بعد أن أضافت ميتا العديد من الميزات المتقدمة منذ انضمامها إلى المنصة في 2014.

أفاد تقرير جديد من The Information، بأن أجهزة آيفون القادمة من آبل iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max، قد تشهد تغييرا كبيرا في تصميم الواجهة الأمامية، مما يمثل أحد أكبر التحولات في تصميم الآيفون خلال السنوات الأخيرة.

أعلنت شركة أوبو Oppo، مؤخرا عن إطلاق سلسلة Reno 15 في سوقها المحلي بالصين، مع العديد من النماذج التي يتم طرحها تباعا، بما في ذلك Reno 15c الذي يستهدف الفئة الاقتصادية.

أضاف تطبيق "واتساب" مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك إمكانية ترك الرسائل الصوتية، بالإضافة إلى ميزة خاصة تسمى "رسائل المكالمات الفائتة"، التي تحتوي على خدمة إضافية لا يمكن القيام بها مع رسائل البريد الصوتي التقليدية.

شهد عام 2025 طفرة هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مع تأثيرات واسعة على مختلف الصناعات، ومن توليد النصوص والصور إلى إبداع الفيديوهات والموسيقى، قفزت هذه التقنيات إلى آفاق جديدة، محدثة تحولا جذريا في كيفية إنتاج المحتوى واستهلاكه.