تسريب جديد.. أوبو تعتزم إطلاق Reno 15 Pro Mini بتصميم مدمج

أعلنت شركة أوبو Oppo، مؤخرا عن إطلاق سلسلة Reno 15 في سوقها المحلي بالصين، مع العديد من النماذج التي يتم طرحها تباعا، بما في ذلك Reno 15c الذي يستهدف الفئة الاقتصادية.

كما ظهرت شائعات حول إطلاق Reno 15 Pro Max في المستقبل القريب، ولكن تسريبات جديدة تشير إلى وجود طراز آخر في الطريق، وهو Oppo Reno 15 Pro Mini، والذي قد يكون أول هاتف مدمج من سلسلة “رينو”.

تسريبات حول Oppo Reno 15 Pro Mini

أفادت تقارير من موقع 91Mobiles، بأن شركة أوبو تعمل حاليا على تطوير هاتف جديد في سلسلة Reno 15، الذي يتوقع أن يكون أول هاتف مدمج في هذه السلسلة.

ووفقا للمصادر الصناعية القريبة من الموضوع، فإن أوبو تخطط لإطلاق هاتف بتصميم مميز من Reno مع شاشة صغيرة نسبيا.

فيما تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على شاشة AMOLED بحجم 6.32 بوصة مع حواف رقيقة تصل سماكتها إلى 1.6 مم.

Reno 15

تصميم الهاتف والمواصفات المتوقعة

بالنسبة لتصميم Oppo Reno 15 Pro Mini، يتوقع أن يكون الهاتف خفيفا جدا، حيث قد لا يتجاوز وزنه 187 جراما بسمك 7.99 مم.

كما يشير التقرير إلى أن هذا الطراز قد يتوفر بلون الثلج الأبيض مع تصميم شريطى مشابه لطراز Reno 15 Pro، مما يعني أننا قد نرى ظهر زجاجي وتصميم متين يوفر مقاومة للماء والغبار، مع تصنيف IP66 + IP67 + IP69.

مواصفات محتملة وأخبار أخرى

حتى الآن، لا تزال التفاصيل الدقيقة حول مواعيد الإطلاق أو مواصفات الأجهزة الأخرى غير مؤكدة، لكن من المحتمل أن تكون المواصفات مشابهة لتلك الموجودة في طراز Reno 15 Pro الأكبر، أو ربما تقع في مكان ما بينه وبين طراز Reno 15 الأساسي.