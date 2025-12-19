قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأرصاد تحذر: 5 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. وهذه المدينة تسجل "صفر"
كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد.. أوبو تعتزم إطلاق Reno 15 Pro Mini بتصميم مدمج

Reno 15
Reno 15
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أوبو Oppo، مؤخرا عن إطلاق سلسلة Reno 15 في سوقها المحلي بالصين، مع العديد من النماذج التي يتم طرحها تباعا، بما في ذلك Reno 15c الذي يستهدف الفئة الاقتصادية. 

كما ظهرت شائعات حول إطلاق Reno 15 Pro Max في المستقبل القريب، ولكن تسريبات جديدة تشير إلى وجود طراز آخر في الطريق، وهو Oppo Reno 15 Pro Mini، والذي قد يكون أول هاتف مدمج من سلسلة “رينو”.

تسريبات حول Oppo Reno 15 Pro Mini

أفادت تقارير من موقع 91Mobiles، بأن شركة أوبو تعمل حاليا على تطوير هاتف جديد في سلسلة Reno 15، الذي يتوقع أن يكون أول هاتف مدمج في هذه السلسلة. 

ووفقا للمصادر الصناعية القريبة من الموضوع، فإن أوبو تخطط لإطلاق هاتف بتصميم مميز من Reno مع شاشة صغيرة نسبيا. 

فيما تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على شاشة AMOLED بحجم 6.32 بوصة مع حواف رقيقة تصل سماكتها إلى 1.6 مم.

Reno 15

تصميم الهاتف والمواصفات المتوقعة

بالنسبة لتصميم Oppo Reno 15 Pro Mini، يتوقع أن يكون الهاتف خفيفا جدا، حيث قد لا يتجاوز وزنه 187 جراما بسمك 7.99 مم. 

كما يشير التقرير إلى أن هذا الطراز قد يتوفر بلون الثلج الأبيض مع تصميم شريطى مشابه لطراز Reno 15 Pro، مما يعني أننا قد نرى ظهر زجاجي وتصميم متين يوفر مقاومة للماء والغبار، مع تصنيف IP66 + IP67 + IP69.

مواصفات محتملة وأخبار أخرى

حتى الآن، لا تزال التفاصيل الدقيقة حول مواعيد الإطلاق أو مواصفات الأجهزة الأخرى غير مؤكدة، لكن من المحتمل أن تكون المواصفات مشابهة لتلك الموجودة في طراز Reno 15 Pro الأكبر، أو ربما تقع في مكان ما بينه وبين طراز Reno 15 الأساسي.

Reno 15 أوبو Reno 15 Pro Max Oppo Reno 15 Pro Mini

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص استولى على حسابات طالبة بمواقع التواصل الاجتماعي

جانب من الندوة

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة بعنوان الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث

ارشيفية

استغل حالتها.. طالبة تتهم ممرضا بالتحـ رش بها داخل مستشفى بالدقي

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد