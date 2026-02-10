قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شحن لاسلكي مغناطيسي.. تعرف على سعر آيفون 17e المتوقع

آيفون 17e
آيفون 17e
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية، من بينها GSMArena و9to5Mac، أن أبل تستعد لطرح هاتف آيفون 17e خلال الأيام القليلة المقبلة، مع الحفاظ على نفس سعر الجيل السابق آيفون 16e عند 599 دولارًا للفئة الأساسية، ليستمر الهاتف كأرخص مدخل رسمي لسلسلة آيفون 17.

معالج A19 جديد وتحسينات في الأداء

أوضحت GSMArena أن آيفون 17e سيعتمد على معالج A19 المستمد من عائلة آيفون 17، بدلًا من معالج A18 المستخدم في آيفون 16e، ما يمنح الهاتف معالجة أحدث وأقوى في التطبيقات اليومية والألعاب، مع استفادة أفضل من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تضيفها أبل تدريجيًا في أنظمة التشغيل.

أشارت التقارير إلى أن أبل تستهدف من هذه الترقية تقديم ما يشبه “تحديث المواصفات” دون تغيير كبير في التصميم، بحيث يحصل المستخدم على قوة معالجة أحدث وسرعات اتصال أفضل مع الإبقاء على نفس الفئة السعرية تقريبًا.

إضافة MagSafe لأول مرة للفئة الاقتصادية

أكدت GSMArena أن آيفون 17e سيحصل لأول مرة على دعم تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي المغناطيسي حتى قدرة 25 واط تقريبًا، وهي الميزة التي كانت غائبة عن آيفون 16e واضطرت المستخدمين وقتها للاعتماد على الشحن اللاسلكي التقليدي فقط دون ملحقات MagSafe.

أوضحت التقارير أن إضافة الحلقة المغناطيسية الخاصة بـ MagSafe في ظهر الهاتف ستسمح باستخدام إكسسوارات أبل الشائعة، مثل المحافظ المغناطيسية وحوامل التثبيت، إلى جانب الاستفادة من شواحن MagSafe السريعة المتوافقة مع منظومة آيفون الأحدث.

شرائح اتصال لاسلكي جديدة وتحسينات خلف الكواليس

أشارت GSMArena إلى أن آيفون 17e سيضم الجيل الأحدث من شرائح الاتصال اللاسلكي من أبل، وهما الشريحتان C1X وN1، المسؤولتان عن الاتصال الخلوي والاتصال اللاسلكي قصير المدى مثل Wi‑Fi والبلوتوث، في إطار توجه أبل للاعتماد على مكوّناتها الداخلية بدلاً من الموردين الخارجيين.

أكدت التقارير أن هذه الشرائح الجديدة تستهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وجودة الإشارة، مع تقليل الانقطاعات وتحسين تجربة الاتصال في المناطق ضعيفة التغطية مقارنة بالجيل السابق آيفون 16e.

الحفاظ على فئة السعر 

أوضحت مصادر 9to5Mac أن أبل تخطط لاستخدام شعار تسويقي بسيط يقوم على فكرة “تحصل على مزيد من المزايا بنفس السعر”، حيث تجمع ترقية المعالج وإضافة MagSafe وتحسين شرائح الاتصال، مقابل الإبقاء على نقطة سعر 599 دولارًا كسقف دخول إلى سلسلة آيفون 17.

أشارت التقارير إلى أن هذا التوجه يساعد أبل على ملء الفجوة بين آيفون 17e والنسخ الأعلى سعرًا، مثل آيفون 17 وآيفون 17 برو، مع الحفاظ على جاذبية الفئة الاقتصادية أمام المنافسة المتزايدة من هواتف أندرويد في الشريحة السعريّة نفسها.

