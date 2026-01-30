144 مليار دولار .. إيرادات قياسية لآبل بدعم من مبيعات آيفون 17

كشفت تقارير مالية نقلتها صحف اقتصادية عالمية، منها "فاينانشال تايمز" و"بي بي سي"، أن شركة آبل حققت إيرادات قياسية تقترب من 144 مليار دولار خلال الربع المالي المنتهي في ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 16٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

أوضحت التقارير أن هذا الربع يعد الأكبر في تاريخ الشركة من حيث حجم الإيرادات، متجاوزًا توقعات المحللين في وول ستريت التي كانت تشير إلى أرقام أقل من المحصلة النهائية.

مبيعات آيفون تقود النتائج

أشارت آبل، وفق البيانات الرسمية، إلى أن مبيعات سلسلة آيفون 17 كانت العامل الرئيسي وراء هذه القفزة، بعد نمو إيرادات هواتف آيفون بنسبة وصلت إلى نحو 23٪ على أساس سنوي.

أوضحت الشركة أن الطلب على آيفون 17 كان قويًا بشكل خاص في الأسواق الكبرى، مع تسجيل أداء لافت في الصين حيث ارتفعت إيرادات آبل هناك بنحو 38٪ خلال الربع نفسه، إلى جانب زيادة قاعدة الأجهزة النشطة إلى مستوى قياسي جديد.

أداء باقي قطاعات آبل

أكدت التقارير أن قطاع الخدمات في آبل، الذي يضم متجر التطبيقات واشتراكات آيكلاود وآبل ميوزيك وآبل تي في بلس، حقق هو الآخر إيرادات قياسية قاربت 30 مليار دولار خلال الربع، ما يعزز اعتماد الشركة المتزايد على الدخل المتكرر من الخدمات بجانب مبيعات الأجهزة.

أوضحت البيانات أن مبيعات آيباد شهدت تحسنًا، في حين تراجعت مبيعات أجهزة ماك بنسبة طفيفة، لتبقى الهواتف الذكية والخدمات هما المحركين الأساسيين لنمو إيرادات آبل في هذه الفترة.