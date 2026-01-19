نائب الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني خريطة طريق لمواجهة التطرف

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بنخبة من العلماء ووزراء الأوقاف ومفتي الدول الإسلامية، على هامش المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تمثل خريطة طريق واضحة لمواجهة الفكر المتطرف، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

دور العلماء في التصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية

وقال النائب أحمد سمير زكريا في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن تأكيد الرئيس السيسي على دور العلماء في التصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية، يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المعركة الفكرية الراهنة، والتي لم تعد تقتصر على المنابر التقليدية، بل انتقلت إلى المنصات الرقمية التي أصبحت ساحة رئيسية لاستهداف العقول، خاصة فئة الشباب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن الارتقاء بالخطاب الديني ليكون داعمًا للعمران والبناء وصون الأوطان، يؤكد أن الدولة المصرية تنظر إلى الدين باعتباره قوة بناء وتنوير، لا أداة صراع أو وسيلة لنشر الكراهية والعنف، مشددًا على أن هذه الرؤية تمثل حماية حقيقية للدين من محاولات اختطافه من قبل جماعات التطرف.

وأشار النائب أحمد سمير زكريا إلى أن تركيز الرئيس السيسي على بناء الإنسان باعتباره حجر الأساس في بناء الأوطان، يعكس فلسفة الدولة المصرية في الاستثمار في الوعي والتعليم والثقافة، باعتبارها خطوط الدفاع الأولى في مواجهة الإرهاب الفكري والتشدد.

وأوضح أن تأكيد الرئيس على ضرورة العناية بالدعاة، من حيث حسن الاختيار والتدريب والتأهيل وتوفير حياة كريمة لهم، يمثل خطوة جوهرية لضمان تقديم خطاب ديني مستنير، قادر على مخاطبة الواقع بلغة العصر، وتعزيز قيم التسامح والانتماء الوطني.

كما أكد على أن الدور التاريخي لمصر والأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال يفرض مسؤولية مضاعفة في هذه المرحلة، داعيًا إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والتشريعية والإعلامية، من أجل تحويل توجيهات القيادة السياسية إلى سياسات عملية تسهم في حماية المجتمع وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا.