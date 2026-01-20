قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها

 أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 25.45 نقطة بما نسبته 0.29% ليصل إلى مستوى 8847.48 نقطة، إذ جرى تداول نحو 345 مليون سهم عبر 19 ألفا و897 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 92.3 مليون دينار كويتي.


وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 85.17 نقطة بما نسبته 1.04% ليصل إلى مستوى 8237.85 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 156 مليون سهم من خلال 9652 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 26.2 مليون دينار كويتي.


وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 12.16 نقطة بما نسبته 0.13% ليصل إلى مستوى 9436.25 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 189 مليون سهم عبر 10 آلاف و245 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 66.1 مليون دينار كويتي.


كذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 105.20 نقطة بما نسبته 1.22% ليصل إلى مستوى 8759.41 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 82 مليون سهم عبر 5504 صفقات نقدية بقيمة بلغت حوالي 16.8 مليون دينار كويتي.
 

